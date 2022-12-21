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台男赴陸工作炫耀「原來我值這價碼」 鄉民說不出恭喜：錢帶得走嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台灣男子自稱到中國大陸工作後，才驚覺自己的薪資可以被大幅提升。示意圖／記者侯永全攝影
一名台灣男子自稱到中國大陸工作後，才驚覺自己的薪資可以被大幅提升。示意圖／記者侯永全攝影

「原來我值這個薪水！」一名去年到中國大陸工作的台灣網友發文分享，自從他到對岸工作後「每月薪水至少22萬台幣起跳」，讓他不禁感嘆當初應該早一點到中國大陸工作才對。

這名網友透過Dcard發文，他表示「當大家（因疫情）逃離中國大陸的時候，我選擇前往」，去年他正式離開台灣到上海工作，從事「私域SCRM（類似企業營銷系統管理）解決方案的KAM（Key Account Manager，大型客戶管理）」職務，他透露接觸工作的前幾個月還需要學習、熟悉工作流程，但當時每月固定薪資大概1萬人民幣（約4萬4千元），對工作上手後就一舉拿下好幾項專案項目，讓他初嘗一次百萬元入袋的甜頭。

他也不吝分享，光是最近3個月就快領到200萬元的薪資，每月也有至少5萬人民幣（約22萬元台幣）的基本收入，他不禁感嘆「離開台灣才知道原來我值這個薪水，在台灣薪水太低了，還要被台灣慣老闆PUA壓榨（指「職場PUA」，例如主管不斷否定員工表現，讓員工喪失自信，進而願意順從主管指令）」。

根據美國人力資源網站《Indeed》介紹，大型客戶管理職務的平均基本薪酬約每月11萬台幣左右，工作內容主要負責管理公司之大型客戶的業務。

台男赴陸工作才發現自己的薪資可以被大幅提升，更曾單月領超過27.48萬人民幣（約台幣121萬元）。圖取自Dcard
台男赴陸工作才發現自己的薪資可以被大幅提升，更曾單月領超過27.48萬人民幣（約台幣121萬元）。圖取自Dcard

許多網友聽了原PO在海外闖蕩的故事後，紛紛投以羨慕眼光，直呼「我也有想過要去大陸做廣告投放，薪資高很多，但也好卷啊（意指「內卷」，形容非理性的過度競爭）」、「台灣產業空洞，加上垃X無能政府，當然是悲劇」、「中國一直都把台灣當成同胞，考大學、去工作其實都有特殊待遇」、「因為你剛好是台灣人，如果是中國人應該沒這個價」。

不過，留言區意外有不少網友關心「錢（薪資）帶得走嗎？」有人就留言分享，「你記得分次提領薪水並且小額匯回台灣帳戶，我有家人在大陸做生意，賺了錢要回台灣被大陸卡住，沒辦法領，你平常就要慢慢的去分散風險喔～」、「回台灣的話，錢帶得走嗎？帶不走的話，那錢其實也跟中國人民的戶頭一樣，只給你個數字，其實還是黨的錢」、「在大陸錢要弄出國不簡單，除非你打算永遠定居大陸」。

Dcard 薪水 薪資 人民幣

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