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想逃離科技業！她月薪6萬「工作到人格扭曲」 前輩推薦1出路

聯合新聞網／ 綜合報導
一名從事科技業的女網友想要轉行「逃離科技業」。 示意圖／ingimage
一名從事科技業的女網友想要轉行「逃離科技業」。 示意圖／ingimage

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望是從事自己有興趣的領域，也有人主要追求高薪的待遇。昨（20）日一名女網友在網路上發文，認為科技業的薪水也沒多高，結果還工作到人格扭曲，而貼文曝光後也掀起討論，有前輩推薦可以轉行公職。

昨日一名女網友在Dcard上以「想逃離科技業」為題發文，她認為所謂的高薪也沒有多高，頂多就是5、6萬而已，結果卻因為種種原因，讓她覺得受到工作影響，整個人格都扭曲了。對此，原PO好奇詢問大家，「想換行業了，有人也跟我一樣嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「科技業待三年，實在受不了，後來花一年考上後中醫，現在踏實多了」、「我原本在半導體當領班，壓力有夠大，離職了才看見世界的美好」、「逃到外商爽爽領，工時甚至不用8小時」、「我從科技業後來改服務業，開心棒棒」。

也有前輩提到，「我逃了…跳到公職後，生活變得開心很多」、「科技業的好處就是，當妳當公務員的時候，妳會覺得那邊跟天堂一樣」、「年薪破2、300萬才是高薪…撐不住可以準備國營或公職」、「科技業跳國營+1，生活真的都明朗了起來，每天都過得好快樂」。

Dcard 離職 高薪 公務員

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