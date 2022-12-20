想放生！工程師曝「有經驗新人」超難帶 網質疑：老鳥不一定對

一名任職科技業的軟體工程師表示，最近被一名新人搞得情緒崩潰，對方一直依照既有經驗行事，卻不肯學好公司的既有規章，讓他相當苦惱，網友們對此有兩種看法，有人認為新人不聽話乾脆放生，也有人質疑老鳥教的不一定就對。

「帶有經驗的新人好累」一位從事科技業的男子在Dcard發文抱怨，比起完全不懂的新人，他發現「有經驗」的新人更加難帶，他表示自己近日就遇到一名有經驗者，對方習慣用既有思維去質疑現在工作的合理性，因此他要花很大力氣去扭轉對方的想法，嚴重影響了他的工作情緒跟生活，「雖然很想放生，但是上面不允許我這樣做」。

他回顧自己過往被訓練的經驗，往往也是只得到答案，大多時候都要自己去思考為什麼這樣做可行，如果有其他想法也應該找出方法驗證後，再提出方案與前輩討論，「應該在既有的規則去優化，而不是天天想著打掉重練，如果還搞不清楚規則，就應該花時間搞清楚再說，而不是把足球玩成籃球再去嗆裁判為何給我紅牌」。

一些網友建議他不用花太多心力自討苦吃，「演一演假裝有在帶就好，不值得付出太多」、「如果是固執又沒能力的那種，就直接回報boss然後放生就好，也沒必要硬要改變他，累死自己」、「你努力過了真的聽不進去就先擺著，我不認為這叫放生，只能說是沒照你的建議工作」。

也有人認為不見得是新人的錯，「這有兩種情況：1.新人真的比較強，那是你們的問題；2.新人錯誤觀念不改，那是他的問題」、「身為你口中所謂有經驗的新人，只能說面對想法早有定見的主管也很累…」、「我不是新人，但我當過新人，有一種跟你文中敘述的一樣討人厭，就是不容質疑的老鳥」。