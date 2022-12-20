考績照輪？他哭訴拿乙等「少領半個月年終」 網安慰：潛規則了

歲末年終，上班族最關心的，莫過於考績和年終獎金究竟可以領多少。日前有一名網友發文表示，長官告知他，因為他已連續三年考績拿甲等，所以今年只好輪他拿乙等，說這是依照該單位的慣例執行，考績都是用輪流的，令他感到委屈無法接受！

有一名網友在臉書社團「爆料公社app中的匿名公社」上發文表示，今天主管跟他說，今年是他來到該單位的第四年，因前三年考績都是甲，所以今年輪到他考績乙等，主管還說不是來徵求他同意，而是單位慣例如此，只是來告知。該狀況令原PO生氣不解，於是上網請教「該如何委婉向主管表達不滿」。

原PO委屈表示，明明自己做事沒有少於別人，甚至為了把事情做完，經常義務加班，只希望能準時完成業務，不會造成別人困擾，憑什麼長官讓他少領半個月年終獎金？單位上一堆打混摸魚、裝忙的老人，上班時間泡茶看報紙，每天準時下班走人，怎麼輪也輪不到他拿乙啊！

文章一曝光立即引發熱議，不少人為他抱屈，希望原PO「看一開點」、「看淡吧！加把勁，等您當主管再來主持正義」、「從來不覺得考績是公平的，因為只有上對下沒有下對上的互評制度，職場上會做人比會做事重要，口水永遠重於汗水，所以還是看開一點」。

也有網友提出質疑說道「考績輪替拿乙這件事，這幾年來都沒人私下提起？」、「考績不公平難怪摸魚的那麼多，如果是我也不想努力了」，也有網友安慰原PO表示「每間公司都是如此，考績的事情幾乎都是潛規則了」、「除非老闆會聽你說話，不然大家輪流領這回事也是常見的」。