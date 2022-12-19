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領月薪或年薪哪個好？老鳥曝關鍵：有的年終提前領、有的營造月薪多假象

聯合新聞網／ 綜合報導
工作選擇領月薪或年薪會影響領年終的方式。示意圖／聯合報系資料照片
工作選擇領月薪或年薪會影響領年終的方式。示意圖／聯合報系資料照片

入職時薪資該怎麼談？近日一名網友就在徵才網站上發現，薪資計算方式分為月薪、年薪，好奇兩者算法有何差異？疑問拋出後吸引大批網友熱議。

原PO透過Dcard發問「高月薪和高年薪哪個比較好？」最近正在找工作的他發現一種微妙現象，「越初階的職位都是談月薪，（年終）一年固定幾個月；越高階的職位都是談年薪，但一年大約都是15到20個月」。

他從徵才網站上發現這種薪資規律後相當納悶，好奇為什麼會有這樣的情況，「如果換算成年薪都差不多的情況，大家會選擇哪一個？」而他也自認一般來說都是「高月薪」比較吃香。

貼文一出，網友們紛紛給出心中答案，「當然是高年薪，公司怕你花太快，幫你存起來慢慢發」、「高月薪至少想走就走」、「月薪5萬、全年20個月，會領百萬；月薪7萬保14個月，全年98萬。我寧可每個月先領7萬比較實際，入袋為安」。

其中，也有人深入分析，指出關鍵重點是「談年薪到底有沒有保證」，該名女網友以自身情況舉例，其公司保14個月（年終2個月），若她年中離職，公司要多給「2*6/12的月薪」（計算方式為年終2個月、工作半年），代表年終提前領的概念，但她抱怨也有些公司為了初階員工的穩定度而規定「沒待到發年終那天就是歸零（沒年終）」，但也有些公司會「把後面的保證年終拆到月薪裡，造成月薪好像很多的假象」，容易吸引人才，實際上年終可能會比較少，但在勞退、繳稅級距又會有差。

Dcard 時薪 薪資 年薪 年終獎金

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