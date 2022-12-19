工作態度跟貢獻那個比較重要？ 網友一面倒選這個

日前有網友在1111職涯論壇上發問「工作態度跟貢獻哪個比較重要？」引起網友熱議。結果網友一面倒認為「員工能替公司帶財，才是王道」。

原PO表示若是兩個新進員工薪水差不多，A實力100分，但是會混水摸魚、隱藏實力，最後產出還是有60分；B則是實力30分，但認真學習態度佳，最後產出50分。

原PO好奇正常老闆打考績，是不是還是以有貢獻產出多的考績調薪比較好？難道A、 B兩人打考績一定A比較好嗎？

有身為主管的網友分享自己打考績時「只看結果，不問過程，50就是50、60就是60如此而已」、「誰管你能力，公司只管產出｣、「大人世界不看對錯、只看利益，誰能幫公司帶來更多利益自然要給比較多」，可見不論是實際的能力，還是工作態度都非主管打考績、調薪水的第一考量，終究是「績效說話」。

還有主管分享慘痛經驗「以前帶新人不喜歡A，後來又帶新人遇到B，比較下來還是A好一點，至少不用操那麼多心，也不用幫忙收爛攤子」。

根據1111人力銀行調查企業調薪的標準又有哪些呢？調查顯示，企業為員工調薪的主要考量有個人工作績效52.7%、企業營運狀況47.7%、部門整體績效20.3%，以及年資17.4%。

1111人力銀行總經理張篆楷分析多數企業調薪與否，除了考量營運狀況是否有餘裕，選擇調薪也一定是將「錢花在刀口上」，特別犒賞績效好、對公司有卓越貢獻的員工。

張篆楷建議上班族想要提高工作績效一定要做好時間管理，包括：一、設定每周及每日目標，將每周的大目標再分割成每日的小目標，準確掌握進度；二、預估每件事需要的時間，依照自己的習慣來安排工作，如果你早上精神最好，就把耗費腦力的工作排在早上；三、劃分任務的優先順序，先確定什麼是「最重要的事」，這是時間管理的重要核心，把最重要的事放在第一順位，才不會被瑣事影響工作進度。