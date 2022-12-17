工程師男友高工時身體壞光不換工作 過來人勸：爆掉1次就會醒

工作薪水優渥卻高工時，究竟該如何選擇？一名網友透露，她的男友是設備工程師，平常工時就早上8:30打卡完常常晚上7、8點才下班，將近11小時，每個月還要輪兩次週末的大夜班，她擔心長期下來男友的身體遲早會壞光，但因薪水高男友不考慮換工作，只好上網求助「真不知道要怎麼幫助他了……」

網友在《Dcard》發文，表示男友工作是設備工程師，平常工時相當長，每個月還會有兩次週末上大夜的班，從凌晨12點上到早上10點，也常常忙到11點多，「真的覺得他的身體遲早會壞掉，因為他腰圍已經>90cm，BMI也是輕度肥胖」。

原PO提到由於兩人沒有在同一個縣市工作，只有周末才能管到男友，目前打算陪男友開始慢跑減重，也想幫助他飲食控制，但男友說上班壓力很大了，下班就想吃美食舒壓，「我有跟他開玩笑說，不然你就換一間公司啊，但他覺得這一間錢最多，換公司的念頭完全不會動搖，所以這個方法只能作罷」。

原PO相當心疼男友「每次輪完大夜隔天都快死掉的樣子，周末可以昏睡整天、爬四樓的樓梯就很喘」，此外男友偏頭痛的毛病也越來越明顯，還時常全身腰痠背痛，「血脂的部分(TG+LDL)偏高、肝功能偏高、eGFR偏低但還不到要飲食控制」，她擔心這種生活型態不知道能撐幾年？「以前覺得工作是為了賺以後的醫藥費，這樣的說法很誇張，現在完全可以理解」。

貼文一出，立刻引發網友熱議，「賺到錢以後只能拿來付醫藥費，賺夠了趕快跑路」、「工程師職業病，賺飽就趕快逃囉」、「原來這樣工時算長，我完蛋了」「我男友之前也是，工作累到對其他事情沒有熱情，幸好他自己想開了，換公司」、「除了換工作，沒別的選擇，話說回來，工作到身體壞光的人真的很多」、「身體爆掉就會醒了，只需要一瞬間，主人自己會明白這個機體（身體）差不多了，現在只是慣性本能在操作，未來某天爆掉了，他就會珍惜了，很多人都這樣」。