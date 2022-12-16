以為要升職…同事豪橫請吃飯後竟想收回飯錢 網傻眼：吃相難看

升職加薪是不少辛勞工作上班族的願望，但卻不是人人都能得償所願。近日就有上班族發文，指上司和某同事說看好他，會跟大老闆說讓他升職加薪，他高興就請全部同事吃飯。後來升職不成，居然向其他同事拿回當日飯錢，「現在要收回真的很難看」，因而表示如果還不確定升職，也不要這麼開心決定請吃飯。

該上班族在香港討論區以「以為升職所以請同事吃飯，怎麼知道升不到」為題發文，指早前上司和某同事說看好他，打算稍後會跟大老闆推薦，讓該同事升職加薪。同事得知消息後很高興，更豪橫的請全部同事吃飯，共花費了數千港元。

後來不知什麼緣故，該同事無法升職，竟然想收回當日飯錢，因而稱「都過了整半個月，現在要收回真的很難看」，更表示「下次如果不確定升職，未收到份糧，也不要這麼快高興著請吃飯了」。

不少網友都認為該同事行徑「噁心」，應該大方當請同事吃飯就算了，「收回來真的很難看」、「其實他升不了大家很快忘記，收一收飯錢，大家刻骨銘心」、「讓我馬上離職」、「他相當厚臉皮，自己搞這齣烏龍」、「很小氣」、「大方的當過節請吃飯，就沒必要被人講一輩子」、「如果真的是經理推薦他，百分百會升職」。

有人則認為升職不成，自然不是升職飯，當然要給錢，「這種情況還回去也還好吧，他也很傷心」、「說清楚是升職請吃飯，升不了就不是請，每一位湊錢」；另有別人建議要獲公司出正式通知才好決定請客，「最低限度也要先等通知，知道加多少錢，再決定請人吃什麼，就保險很多」。

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文章授權轉載自《香港01》