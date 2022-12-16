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打趴上班族！1天工作1小時「月收入破5萬」 她揭這職業內幕

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO從事「直播主」，只要每個月播30小時左右，月收入就有5萬多。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO從事「直播主」，只要每個月播30小時左右，月收入就有5萬多。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著科技快速發展，現在幾乎是人手一機的時代，甚至有些人不用出門，只要在家拿起手機就可以賺錢。昨（15）日一名女網友在網路上發文，提到自己每個月只要工作30小時，月薪就有5萬多，但她也坦言「擔心自己回不去了」，貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「習慣高時薪的工作內容就回不去了QQ」為題發文，她透露自己現在是一名全職小網紅，大學四年級時就和經紀公司簽約，現在經營2年多，粉絲數累積到5萬多。原PO表示以前的工作除了接業配和商演唱歌，大部分的時間都在做SG（Show Girl）。

原PO提到疫情爆發時的日子很苦，因為平常太愛亂買東西，導致身上沒有什麼存款，再加上又在台北租屋，中間一度快要生活不下去，只好去連鎖速食店上班。然而，原PO表示經紀公司開始提出配套措施，送大家去從事直播，但就有一部分的人解約了。

原PO為了要有收入，只好繼續堅持下來，加上自己本來就愛唱歌，就當作只是換個平台發揮。播了1年多後，原PO的收入開始穩定，每個月播30小時左右，月收入就有5萬多，「每週上線跟粉絲培養感情，順便賺一點錢，日子也是挺快樂的，但多多少少還是有一點危機感，怕自己回不去了」。

直到疫情好轉後，原PO也開始有展場活動可以接，但當SG除了要站一整天，有時候還會被陌生人騷擾，出一趟活動後就覺得腰痠背痛。相比之下，原PO覺得當直播主很快樂，只要在家就可以賺錢，不用站一整天，而且薪水也相當可觀。

在貼文的最後，原PO說出自己心中的擔憂，「大家有沒有類似的困擾，習慣高時薪的工作後，就沒辦法回去做以前的工作了，雖然說人要向前看，但我這樣會不好嗎？畢竟出去說自己是直播主，感覺也怪怪的，身旁的朋友也越來越少了，很怕自己到30歲都還找不到男朋友」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「直播就是高時薪但前期需要投入的工作，而妳現在要做的是多投資自己，不要浪費賺到的錢就好了」、「妳需要擔心的是妳理財的觀念，而不是來擔心這些不必要的擔心」、「除去直播的時間，可以找找其他工作或興趣，直播的錢好好存下來，花在該花的地方」、「重點是妳沒在存錢，能賺錢的時候沒好好理財，到時候哪天生意不好了就會比較辛苦」、「我覺得只要不偷不搶不犯法，直播主也很好啊，像我也很想不出門就可以賺錢」。

也有網友提到，「我有一位親戚已經40幾歲了，但外表看不出年紀，也是全職直播主，有主持過網路節目，但主持功力超爛，IG才1萬多粉絲，只有跟浪簽約，現在也還是活得好好的」、「我朋友做直播，存了一大筆錢去創業了，這行不是長久之計，規劃好以後的路，趁年輕好好賺一波沒什麼不好」、「我自己當過外拍模特，也是一個月5萬多、3小時5000元，時薪跟妳一樣，但我覺得這行只能趁年輕的時候賺，做不長久又前途堪憂，所以我還是找一份自己貿易專長的工作老老實實地做」。

直播主 Dcard 網紅 薪水

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