台積電面試超順利！結尾他多問1句踩雷當場心死：準備領感謝信

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聯合新聞網／ 綜合報導
面試時總會希望能給主管留下好印象，但一不注意就可能弄巧成拙。示意圖/ingimage
面試時總會希望能給主管留下好印象，但一不注意就可能弄巧成拙。示意圖/ingimage

面試時總會希望能給主管留下好印象，但一不注意就可能弄巧成拙。一名網友表示，近期到台積電面試時，與主管一路相談甚歡，但當他無心提出一個問題後，氣氛瞬間變調，他不管怎麼解釋也沒用，讓他整個人心死，感嘆「準備再領感謝信」，也得出面試心得「話多不如話少，話少不如話好」。

該名網友在Dcard上分享，日前他到台積電面試工作，與主管相談甚歡，對方對他的社團經歷很感興趣，甚至還聊起當兵過往，讓原po認為這份職缺「穩了」，當面試到最後，主管收尾時問了一句「還有什麼問題嗎？」。

此時，原po想說用比較不一樣的問題讓主管留下印象，便發問「您進科技業後，對於輪值假日班時，當周工作天變6天，會怎麼調適心情？」，怎料話剛說完，瞬間風雲變色，主管則反問他「是否無法輪值假日班？」，儘管他極力解釋，但似乎也沒有用，連到面試結束，主管還再次提到假日班的問題。

讓他心裡百般無奈，「心死，已經準備再領感謝信」，並感嘆「話多不如話少，話少不如話好」。文章曝光，網友們看完紛紛表示「哪壺不開提哪壺，不提輪班是你我默契」、「大概涼了」、「其實這樣問真的蠻白目的，感覺就是在嘲諷」、「別擔心，如果這種問題主管會突然變臉，那表示未來你也不會好過」。

面試 台積電

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