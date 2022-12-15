面試全遭打槍！台大男崩潰喊「哪裡願意給機會」 網見1點全傻

不少公司都會以學歷作為錄取與否和給薪高低的依據，但求職有時還是需要點運氣。近日一名台大研究所畢業的男網友表示，從今年4月起，總共面試了10幾次，卻全數慘遭打槍，讓他崩潰喊「這世界還有哪裡願意給我一個機會？」引發網友熱議。

原PO在《Dcard》發文表示，自己是成大物理系畢業，後來考上台大物理所，從4月開始，面試了10多個職缺，包括：台積電5次、聯電2次、ASML2次、佳世達、億光、友達、美光、內湖2間不知名生技公司等等，但卻都沒拿到offer。

原PO接著說，「四大設備商也都投了，製程、CSE都投過，連面試機會都沒有」，讓他忍不住大嘆「這世界還有哪裡願意給我一個機會？」原PO也透露，他有問過認識的人資，得到的回應是「主管覺得你沒有很想要這份工作」。

貼文一出，立刻掀起熱烈討論，網友傻眼認為依原PO的學歷怎麼會沒有offer，「怎麼可能？發生什麼事了」、「台積電面試5次，你到底…做了什麼才可以沒上」、「奇怪你這學歷不應該啊，是不是面試說了什麼奇怪的話」、「這種學歷純血怎麼可能沒人要」、「我交大電機所，面試了20幾次也沒offer，有時候真的不得不相信命運」。

此外，還有網友建議，「面試技巧要學，youtube/書店+親朋好友練習，一句話要懂包裝，公司並不是找最強的，而是找最適合的人」、「看看有沒有認識的業界長輩、同學或學長姐可以幫你模擬面試一下，感覺應該是面試問答上出了點狀況」。