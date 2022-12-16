四大碩士工學院畢投多家履歷沒回音 他心寒問：年紀太大？

想進科技業，真的有年齡限制嗎？一名29歲剛從國內四大碩士工學院畢業的男生說他求職投了好幾家公司的履歷都石沉大海，心情有點焦慮，他在想，會不會是自己年齡比較大，所以才沒機會面試？

該名男子在Dcard上抒發心情表示，他因為家裡經濟條件關係，大學剛畢業便先就業，在燒烤店裡當洗碗工，大概做了一年多覺得薪水有點低，後來苦讀一年，而且還選擇跨考，終於考上研究所，但他已有念三年的覺悟，期間進度一度跟不上本科系，花了好大的力氣才努力銜接上。

之後碰上疫情，父親染疫得中重症，家裡又在南部，他是獨子，需要拿些存款出來幫忙，所以他休學一年去超商打工，之後回來再念一年順利畢業，共花了四年念完碩士。最近他一邊打零工和投履歷，可是都沒消息，讓他不禁心想是否自己年紀太大了？

他也透露自己讀研究所目的是為了賺更多錢，當初選擇設備是因為設備比較容易錄取，而且薪水不錯，目前人生規畫就是想多存點錢，先前念碩班其實把積蓄用得差不多了。

貼文底下有網友安慰他說，「現在景氣差可能明年過年後才會好點吧」、「如果是環境問題那真沒辦法，看來只能待超商一陣子」、「加油，覺得你真的算是個硬漢了...真的不簡單」、「我先生當時畢業年紀也是偏大，中央碩29歲大概五年前，當時挺好找的，應該是景氣問題」。也有同樣跟原po念同樣領域的網友表示，「我現在也待業中，工作好難找」。

此外，也有人直言，研究所都喜歡搞一些很新的技術，但實際上台灣根本沒公司在做，「之前在學校論文做自駕車領域，幾乎找不到相關工作」，還有人建議他不要待超商了，有些老闆會介意，「可以的話先去系統廠累積年資，再跳對你幫助較大」，原po則回說，「看了一下系統廠薪資不比設備差，我投投看，希望年前能拿到。」