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公司主管都不愛休假？他不解上班哪裡好 網揪1關鍵：想逃避

聯合新聞網／ 綜合報導
一位公司職員好奇，為何主管普遍都不愛休假，反而更愛上班。示意圖／ingimage
一位公司職員好奇，為何主管普遍都不愛休假，反而更愛上班。示意圖／ingimage

一名職員分享，他發現公司主管通常都有一個共通點，就是不喜歡請假，反而喜歡待在公司，他對這現象相當不解。對此，許多網友指出，有些人是天生熱愛工作，有些人則是為了賺錢晉升，不過也有部分人是出於不想回家。

一位PTT網友發文問「為什麼主管這麼喜歡上班？」他舉自己公司的主管為例，在公司待了至少15年，特休超過20天，整年除了打疫苗、小孩生病外沒有請過假，加起來請假不超過5天，他反觀自己，請了14天特休都覺得不夠用，不解主管為何能如此拚命，「整天在公司工作，最早來最晚走，會不會太認真？他怎麼這麼喜歡上班？」

許多網友表示自家主管也是如此，「我的協理一個月只放6天假…」、「我主管也是，放假忙完私事還會進來」、「還以為在說我主管，笑死」、「真的！工作這麼久主管幾乎都是這種人」。

網友們也紛紛指出可能原因，「因為他領得比你多，懂？」、「主管上面還有恐怖的大主管阿」、「有些人是真的天生愛待在公司」、「就勞碌命啊，人生只剩工作，我爸就這樣」、「放假也是一直接電話，不如進公司」、「不是當主管喜歡上班，是這樣子的人才有機會當上主管」。

另外，不少人點出也有可能是為了逃避家庭，「我以前主管是不想回去顧小孩」、「有很多主管真的是上班逃避家事」、「家裡很可怕不想回去吧」、「不是喜歡上班，是討厭回家」、「竹科一堆沒事還假裝加班不回家的，看到小孩就煩，加上老婆碎碎唸」。

職場 上班族 特休假 PTT

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