上班好痛苦卻不敢離職？過來人曝38K成功創業 關鍵在於：肯不肯做

年底到了，有不少人在思考是否想轉換工作跑道。一名網友就分享，最近喪失工作動力，很想離職休息，但又擔心沒工作會被家人酸言酸語，且身上的存款也不多，無法確定可以負擔沒收入的生活多久。對此，網友們就分析，裸辭只是一時爽，許多人還是建議先騎驢找馬，確定找到新工作在離職；但也有過來人分享，自己曾靠3萬8千元的資金創業成功，關鍵就在於肯不肯做。

該名網友在臉書社團「匿名2公社」表示，近期工作上感到非常痛苦，萌生想離職的念頭，但令他猶豫不決的是，若直接裸辭，勢必會有段時間待在家休息，而這段期間恐被家人酸言酸語攻擊，若要離職後假裝不在家，那要每天去圖書館或咖啡廳待9小時，也很辛苦。

不僅如此，他表示裸辭還存在一個很大的問題，就是他目前所剩的存款不多，因此無法長時間負擔沒收入的生活，也會擔心離職後，萬一找不到下份工作該怎辦，只好上網尋求網友們的意見。

文章曝光引發熱議，有人建議對於有經濟壓力的人，最好還是不要裸辭，否則生活會很吃緊，當找下份工作時，反倒無法花時間好好思考規劃，很容易為錢屈服。也有過來人分享，自己當初離職創業，身上僅有3萬8的資金可用，但最後也成功開了間早餐店，所以關鍵就在於肯不肯做。