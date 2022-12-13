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老闆突降薪讓她猶豫「要撐到年終嗎？」 網看一點急勸：快蒐證

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族想等「年終獎金」領完後離職，但她公司福利漸漸減少，讓她感嘆自己撐不下去了。示意圖／ingimage
一名上班族想等「年終獎金」領完後離職，但她公司福利漸漸減少，讓她感嘆自己撐不下去了。示意圖／ingimage

年底將近，許多上班族在等年終獎金，準備要來慰勞自己一年的辛苦，不過日前有位網友抱怨，她的公司一開始要放無薪假，後來老闆改為降薪，還暗示要把她開除，讓她猶豫「是不是要等到領完年終就走？」不過，多數人認為降薪已經不合法，呼籲原PO盡快蒐證。

一名網友在Dcard發文表示，她在傳產公司擔任行政職位2年多，公司從今年10月開始，業績沒有以往好，於是老闆一開始想讓員工放無薪假，後來發現這樣還得幫員工繼續保勞健保，於是改成要求員工降薪，當時原PO認為「共體時艱，能夠體諒」。

但後來因為她是公司資歷最淺的行政，老闆為了減少人力，開始不斷否定她的工作能力，將她的工作內容轉移給資深同事，甚至說「希望之後減少為2個行政就好」，等於是暗示要將原PO開除。

她指出，這間公司開始取消尾牙、員工旅遊，勞基法也沒有照著走，特休還要看老闆臉色才能請，上班還得要應付很多跟工作無關的雜事，原本想要等領完年終就走人，但原PO無奈「沒想到公司爛得那麼快，我猜過幾天後老闆就會叫最資深的員工勸退我，然後對我冷暴力」。

對此，有網友認為「就算妳繼續撐，老闆也有可能不給年終」、「記得蒐集公司違反勞基法的證據，之後檢舉一波，資遣費也要討到」、「妳蒐證完後，讓老闆多付一點，除了職場暴力還有遣散費外，外加一筆不符勞基法規定，讓他省小錢花大錢，最好越花越大筆金額」、「建議一定要撐到他們資遣妳，或妳找到新工作，年終就隨意吧」。

老闆若隨意降低員工薪資，這不符合勞基法。根據「臺灣法律論壇」指出，臺灣高等法院108年度勞上字第56號民事判決：「勞雇雙方約定之工資，雇主應受拘束，縱有虧損事由，未經與勞工協商並取得勞工同意前，雇主自不得片面任意減薪，不依約定給付工資」。

資遣 年終獎金 Dcard

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