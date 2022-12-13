快訊

前中科院長披露雄二E「直撲中國內陸」 研發成功美訝異

吳秀梅證實！陸要求佳德供詳細配方 糕餅業者直呼「太扯了」

自首、下跪磕頭無用...紙雕師刺死超商店員 判死理由出爐

公司掀裁員潮是否要跑 眾人勸先別急：等公司自己動手

聯合新聞網／ 綜合報導
一名任職於電子廠的員工透露，日前公司大幅裁員，他雖躲過這次，但很擔心難逃下次，因此正在猶豫是否要先跑。示意圖／ingimage
一名任職於電子廠的員工透露，日前公司大幅裁員，他雖躲過這次，但很擔心難逃下次，因此正在猶豫是否要先跑。示意圖／ingimage

近來景氣低迷，不少公司都傳出裁員消息，一名電子廠員工即透露，他所在的公司日前無預警裁員，他擔憂若不趕快找新工作恐怕將面臨失業，不過網友們皆勸他先別急著走，不如等公司自己主動裁員，這樣才有資遣費可拿。

有網友在PTT發文稱，自己目前在北部某家電子廠任職，上週公司大幅裁員，據公司內部信是因今年業績不佳所致，不知道共計裁了多少人，但坐他前面同事就是其中之一，早上通知後下午馬上就打包走人了，四處都是收東西跟道別的聲音，他見此場景十分恐慌，「我還算年輕，沒遇過這種大陣仗……，請問各位我該跑嗎？」

他表示，原本是打算若明年沒調薪再離開，但目前離調薪時間還有4、5個月，不確定性有點高，因此他很猶豫是否要從現在開始找工作，「怕之後工作量會提高，又不加薪，還是公司會為了穩定軍心，一切分紅調薪照舊呢？」

一些職場前輩勸他先按兵不動，「裁了也會給資遣，不用跑」、「說真的，現在市場上根本沒幾個缺，就好好待著吧」、「等被裁啊，公司才會拿錢請你走」、「傻了才自願離職」、「沒其他事先規劃等公司自己動手吧」、「資遣金+失業補助金+低收證明，足夠你一年找工作了吧」。

也有人指出，大量解雇要通報政府，所以有些公司會搞分批裁員，因此建議他可以邊找邊觀望，「別慌，先找再說，至少你還有風聲可以聽到」、「先準備履歷，裁了至少有資遣費，別傻傻自動簽離職」、「前公司就曾經中秋節前一波過年前又一波，尤其明年展望景氣應該不好，還是開始準備跳槽實在」、「隨時都準備好跳槽，專案相關檔案隨時整理好，要準備面試、要交接都方便」。

電子業 裁員 資遣費 離職 PTT

延伸閱讀

2分落榜再戰 國考前慘驗出「兩條線」...他果斷做1決定掀熱議

他無奈「同事工作做不完又摸魚聊天」 上班族有感：還搞團購

安卓螢幕下指紋解鎖過時了？三星研發「Everywhere都是我的解鎖位置」 安全性高25億倍

電動車驗車過戶GG？業者未召回改這配件 衰車主：好像變成我的問題

相關新聞

老闆突降薪讓她猶豫「要撐到年終嗎？」 網看一點急勸：快蒐證

年底將近，許多上班族在等年終獎金，準備要來慰勞自己一年的辛苦，不過日前有位網友抱怨，她的公司一開始要放無薪假，後來老闆改為降薪，還暗示要把她開除，讓她猶豫「是不是要等到領完年終就走？」不過，多數人認為降薪已經不合法，呼籲原PO盡快蒐證。

公司掀裁員潮是否要跑 眾人勸先別急：等公司自己動手

近來景氣低迷，不少公司都傳出裁員消息，一名電子廠員工即透露，他所在的公司日前無預警裁員，他擔憂若不趕快找新工作恐怕將面臨失業，不過網友們皆勸他先別急著走，不如等公司自己主動裁員，這樣才有資遣費可拿。

苗栗頭份15日現場徵才 17家廠商930職缺供選擇

勞動力發展署桃竹苗分署12月15日上午9點至下午1點，在苗栗縣頭份市民生里社區活動中心（頭份市中華路595號）辦理現場徵...

30歲做什麼能年薪破百？ 過來人狂推1工作：26歲年收快200萬

年薪百萬是不少人的夢想，除了能在職場上達到成就，也能讓家人過上好日子。昨（11）日一名網友在網路上發文，詢問大家「年薪破百萬的職業有什麼？」而貼文曝光後也掀起討論，除了常見的科技業工程師，也有過來人提到水電師傅。

明年春節連假上看10天 勞動部籲民間企業這麼做

歲末年終之際，民間企業多已著手規劃明年度的行事曆，勞動部提醒，想要比照「政府行政機關辦公日曆表」出勤者，必須依《勞動基準...

寒假打工看這 北市企業徵才、釋924職缺

因應寒假將到來，北市勞動局協助年輕學子找打工機會，就業服務處艋舺站、內湖站明後兩天將舉辦家樂福聯合徵才，共釋出6種職務、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。