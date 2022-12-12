30歲做什麼能年薪破百？ 過來人狂推1工作：26歲年收快200萬

年薪百萬是不少人的夢想，除了能在職場上達到成就，也能讓自己或家人過上好日子。昨（11）日一名網友在網路上發文，詢問大家「年薪破百萬的職業有什麼？」而貼文曝光後也掀起討論，除了常見的科技業工程師，也有過來人提到水電師傅。

昨日一名網友在PTT上以「30到39歲，年薪能破百的職業有哪些？」為題發文，原PO認為年薪破百萬是成為人上人的基本門檻，而人生中花費最兇的年齡也差不多落在40歲前的這個階段。對此，原PO好奇詢問大家「30到39歲，年薪能破百的職業有哪些？有卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「科技業大概25歲就破百了」、「工程師，就算最爛的單純輪班也是破百」、「正常職業就是竹科工程師了」、「工程師隨便找都有」、「現在竹科新人就破百了，30歲沒200萬不要說出來被笑」。

也有過來人大推「水電相關技術性工作」，並分享家人的自身經驗，「認真說，水電師傅年薪破百，只是很多人不知道而已」、「我的表弟做水電，才26歲已經快200萬了」。

最後，也有網友提到，「年薪百萬在這個房價底下，簡直跟窮鬼沒兩樣」、「20年前的百萬是很不錯，現在百萬真的沒什麼用」、「以現在的房價和物價，年薪破百根本不夠用，年薪沒200萬的都是窮人」、「年薪破百也要不吃不喝10年左右才能買房」。