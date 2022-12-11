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他無奈「同事工作做不完又摸魚聊天」 上班族有感：還搞團購

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO提到同事上班喜歡摸魚聊天，導致工作都做不完，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
原PO提到同事上班喜歡摸魚聊天，導致工作都做不完，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個辦公環境的氣氛都不同，有些比較嚴肅正經，也有些比較輕鬆歡樂。日前一名男網友在網路上發文，提到同事上班都喜歡聊天和摸魚，直到下班了工作還做不完，導致只能加班留下來處理，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「同事工作都做不完，卻一堆無意義的辦公室社交？」為題發文，他透露雖然辦公室有莫名的歡樂感，但背後其實是無止盡的加班，「像我上班時是比較安靜的，因為真的很忙，所以我只求準時下班」。

反觀同事，原PO認為他們上班都很歡樂，各種聊天和摸魚，經常過了下午5點半才在忙，還抱怨事情怎麼都做不完，甚至反問原PO為什麼可以準時下班？對此，原PO不滿寫道「我上班都很認真，為何不能準時下班？而且留下來也不能報加班，不趕快把事情做完是要拖台錢（拖時間的意思）？請問為啥會有這種奇怪的辦公室文化？」

貼文底下吸引大量回應，不少上班族都有同感，「我也待過這種辦公室，想法跟你一模一樣」、「更煩的是摸魚的人會跑到你旁邊探頭：你很閒齁」、「我現在的辦公室也是超級多事，每次看同事在聊天，都覺得他們怎麼那麼厲害，我一堆事情做不完，完全不會想講話，結果慢慢變成不合群的人」、「辦公室一堆人上班時間閒聊講別人壞話和八卦，然後搞團購，快下班又說自己工作做不完」。

也有網友提到，「你這樣會不會被排擠？」、「會摸魚、輕鬆開心上班、跟同事和老闆關係好、薪水還領比你多，這才是本事」、「就是每個人的選擇，有些人喜歡上班開開心心，但就忙到比較晚，有些人喜歡按部就班，直接把事情處理完」、「我覺得辦公室氣氛很重要，上班心情好，還可以裝忙給老闆看，之後再叫老闆補人，而且有些人愛加班，可能只是想逃避一下家庭」。

Dcard 社交 加班 上班族

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