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他理工畢卻找不到竹科工作 業內驚悚預言：科技業要冷三年

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨「竹科工作很難找」。本報資料照片
網友抱怨「竹科工作很難找」。本報資料照片

進入後疫情時代，科技業面臨客群減少、業績衰退的威脅，美國科技業也已進入科技業寒冬，網友有感直呼「竹科工作好難找，最近怎麼投履歷都沒有回應」，業內人士表示，最近景氣下滑、科技業人事凍結，明年多數業績甚至下跌3到4成，因此招聘人數也會大幅減少，甚至有人預言「這次可能會冷個2、3年」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，「竹科工作好難找，最近投履歷怎麼投都沒有回應，連面談的機會都沒有，本身是理工科背景，但不是電資學院，所以我都找製程或是品管方面的投，真的心好累喔，還是要等年後比較有職缺？」

不少網友都有相同困擾，紛紛留言「需要取暖區」、「我也是，投一堆都是已讀不回」、「9月中開始投，面試了8家公司，offer 拿到4家，3家薪水給不到預期面試直接婉拒，現在當菜鳥中」、「我投了50幾封，只有5個面試、2個感謝函、1個無聲、1個還沒通知、1個明天面」、「因為家裡住新竹，所以都找竹科的，投到心很累」。

有業內人士留言「因為景氣下滑，而且這時間點大家也會撐領年終，所以職缺就少」、「最近人事凍結喔，請原PO跟找不到的大家可以等等」、「現在凍很兇⋯我之前還有面上要年後才報到的」、「明年大部分業績掉30-40%，想想會招多少人，招也是找精英，之前雜魚時代結束惹」、「有找到就先做吧，先撐過寒冬，這次可能會冷個2到3年」。

新竹 Dcard 科技業

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