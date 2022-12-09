國營事業錄取名額增列303名！電機人數增最多 網虧「能去台積來國營幹嘛？」

image source：flickr 六都春秋 編輯室

文／陳盈蓉

為了加速台糖、台電、台灣中油、台水等所屬國營事業人力新陳代謝、改善人力結構並傳承核心技術及經驗，經濟部統籌舉辦新一年度新進職員甄試，合計總錄取人數將達1194名。

增列錄取人數 錄取率提升至9.68%

經濟部指出，本次甄試共計招考22個類別，原公告暫定錄取人數共計891名，但綜合考量、經用人機構依據實際業務需求提報後，共計增列303名，增額後本次甄試錄取總人數為1194名，以今年首節實際到考人數12330人計算，錄取率將由7.23%提升至9.68%。

增列錄取人數類別以電機 （一）97名最多，另外機械36名、企管35 名，資訊、土木、儀電也有逾20名以上；初（筆）試已於10月23日舉行，起薪則依各所分發公司規定辦理，目前月薪約落在39K~41K之間。

image source：經濟部

網虧：能去台積來國營幹嘛？ 關鍵字「穩定」是最大優點

此名額增列消息一出，PTT Gov_owned版鄉民紛紛表示：「錄取率又上來了XD」、「錄取率一整個暴增」、「化工直接增額到上限，真的是門越開越大」、「有能力在外面掙錢，就別來國營受氣」、「台電增這麼多是怎樣？」、「每年一堆重考刷單位，呵呵」、「好的電機人才外面都在搶，誰跟你領這死薪水」、「能去台積來國營幹嘛？」、「電機閉著眼睛都會上吧，外面好工作比較多」。

不過進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，觀察「國營事業招考」近一年（2021/12/08 - 2022/12/07）熱門關鍵字，可以看到「穩定」、「薪水」、「薪資」等一詞上榜，顯示國營事業整體的穩定性之優點，仍吸引不少人報考。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月08日至2022年12月07日。