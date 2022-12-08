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餐飲業不收頂大生？ 老闆怕了：高學歷直接婉拒

聯合新聞網／ 綜合報導
情境示意圖。圖／Ingimage
情境示意圖。圖／Ingimage

觀光產業經過疫情長達近3年的考驗，好不容易迎接解封商機，卻浮出缺工問題。近日一名餐飲業人員協助招攬人力，陸續有十多位應徵者投履歷，然而，老闆直接不考慮「高學歷」，主觀認為對方通常是「體會打工生活」，而非認真工作。

某家餐飲人員於Dcard工作版以「為什麼餐飲業不收頂大生？」為題發文表示，每次徵人大約收十幾封履歷，其中若有頂大生，老闆會指示把高學歷對象直接婉拒，因為「大部分都是來體會打工生活的，很多極短期就離開了」，或是常主動要求待遇條件與諸多細節。

這不禁讓員工疑惑「是因為他們比較有知識想法嗎？」，他透露自己的工作環境算是大型連鎖，店裡有位洗碗妹妹就是成大研究所，應徵短期打工。

此文一出吸引不少高學歷的網友回應，一名政大女說，自己曾應徵高鐵的收班清潔人員，「就好玩啊想體驗底層生活不行嗎？」；一名交大女也表態「我做過咖啡店～為了學怎麼拉花去的」，因為薪水不是最重要的，學完沒多久就辭職；另一名成大男分享，曾遇過奧客瞧不起同事「我一個一個嘴，最後秀了西班牙文（蠻難聽的話）結尾，客人一臉矇b，哈哈哈」。

同在餐飲業的景文科大女生指出，曾觀察遇過學歷較好但工作不太認真的同事，「還有一部分的人或許是家裡照顧的比較好，所以會比較缺乏生活常識的」，不過，有台大男反駁「我有做過燒烤店外場跟便利商店大夜，應徵者沒讓老闆看到熱情才是問題」，另一名台大網友則建議「不要寫大學就好」，順利錄取過保全、加油員。

餐飲業 Dcard

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