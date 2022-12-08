台大理工畢年薪百萬 同事「能力差又愛擺架子」讓她好想離職

網友分享自己薪水不錯也擁高學歷，但身邊同事學歷和能力都「偏低」，價值觀和許多做事方法諸多不合使她想離職，引來許多網友討論。

一名網友在Dcard工作版分享，表示自己從台大理工學院學士畢業、香港大學工程系碩士畢業，在去年進入本科相關產業，年薪不錯約120萬，同事也都是做了10幾20年的人。

原PO發現，老同事都畢業於「一堆很奇怪的學校」，不是逢甲或中原，而是真的完全沒聽過的私立科大，甚至表示是「在學時整天混才會讀的學校」。原PO也坦言，工作時感受到同事的學歷其實體現在他們的能力上，表現經常不佳，常常原PO懷疑「誰才是新人」，導致她才來快一年，經理就掛了一堆開發案給她。

原PO也分享自己遇到的問題，除了前輩常用年資壓人，明明有錯卻無法指正前輩之外，她也無法接受前輩的價值觀，如「讀書無用論」、「年輕人就是草莓」，甚至還被一個私立科大畢業工作快十年薪水還沒破四萬的人大酸「你書讀這麼多還不是跟我在同一間公司」，讓原PO深感羞辱。

職場的狀況讓她心灰意冷，看到身邊很多同事是連基本工作都做不好，充滿只會擺架子的前輩，讓她好沒有工作的動力，因此詢問網友該如何調適心情。

有同感的網友回應「我到一個業界算小的傳產工作，身邊同事狀況完全跟你一模一樣，我也問過我家很成功的長輩們意見，都說混水才有魚摸、寧為雞首之類的話。但我過去一年已經被一群無用老鳥害到憂鬱症了，所以也在規劃換工作中，高薪已經挽回不了我的心了」。

也有網友提醒，表示「你是因為這些人工作能力差，才會連帶嫌棄他們的學歷；如果這些人工作能力好，你也不會在意他們的學歷。如果看一個人不順眼，他光是活著，就會讓你覺得礙眼，就騎驢找馬，看到有差不多或更好待遇的工作就離職」、「不喜歡就跳，跳不到更好的那你的能力就跟他們差不多層次而已」。