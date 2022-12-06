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他想年前離職又憂「10萬年終獎金」沒了 網建議：等領完再跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想辭職，又擔心自己的年終獎金泡湯了。聯合報系資料照
一名網友想辭職，又擔心自己的年終獎金泡湯了。聯合報系資料照

有些想轉職的上班族，會害怕在年前離職領不到年終獎金，選擇熬過領完年終再辭職。不過日前有位網友發問，他想將離職時間壓在領完年終的當天或隔天，擔憂會不會有法規問題？對此，多數網友建議他「不要賭，等領完年終再提辭職」。

一名網友在PTT發文表示，他因故要跟現在的工作環境道別，但接近年末，公司正常慣例會在除夕前匯入年終獎金。他算了一下，自己的年終有十幾萬元，因為不想要少拿年終獎金，所以想將離職日期壓在領完錢的當天或隔天。

他分析，要是公司在1月19日發放年終，他當天提離職隔天起算，因到職滿3個月，但不滿1年，因此10天預告結束後，過完年剛好可以到新公司報到，這樣是否有法規問題？

對此，許多人建議「當然是入帳再提啊，其他就看著辦吧」、「這是考古題吧，領到之前所有風險自負，別不信邪」、「年前離職真的風險自負，法律沒有規定雇主一定要給年終」、「如果想要年終，就是要等錢拿到手再提」、「提早提離職，就不會給你年終啦」、「在台廠看過有人以為年終獎金的作業已經完成了，就在入帳前幾天去提離職，真的被取消，一毛錢都沒領到」、「領到再提，公司隨時可以喊卡不發，建議近期也不要讓任何人知道你要離職」。

離職 年終獎金 PTT

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