公司老鳥嗆「年輕人不要整天安逸」 網狂酸：福利沒給還要加班？

許多人會趁年後轉職，也有公司行號陸續招募新人，不過日前有位老鳥點名「年輕人可以加油點嗎？」怒罵年輕人不願意加班，造成年底人力不夠用的狀況，要求年輕人「不要安逸度日，要好好工作生活」。不過，此文一出，馬上被網友狂酸「福利跟資源沒有到位，憑什麼要員工加班？」

一名網友在Dcard以「年輕人可以加油點嗎？」為題，怒罵年輕人不願意加班就算了，抱怨年尾期間產線暴增，人力真的不夠用，而且明年又有一波老員工退休，讓補進來的新人也無法填老鳥的空缺，他直言「缺工缺成這樣，訂單又要往後延了」。

原PO向年輕人喊話「不要總是安逸度日，好好工作努力生活，沒有孩子國家怎麼有發展力？加油好嗎，努力一定會有收穫！」

貼文一出，馬上遭網友批評「缺人薪資就加上來，不想給就等吧」、「福利、資源沒有和工作量成正比，憑什麼要員工加班？我做到該有的時間，也不偷公司的時間哪裡不對了？我相信如果公司給好資源，或福利好一點，不可能沒有人不加班啦。公司才要加油吧？做不出來還接單？」、「不要說什麼努力就有收穫這種的屁話，現在是你在求我加班，我也可以說沒有付出哪有收穫，錢先拿出來吧！」、「有加班費，獎金跟產量成正比，我當然加好加滿」。