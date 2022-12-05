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誰找工作？她帶媽媽「一起來面試」 網直呼：不錄取媽寶

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在餐廳吃飯時，看到隔壁桌的經理和「一對母女」進行面試，讓他忍不住好奇帶父母一起面試的原因。情境示意圖。圖／Ingimage
網友在餐廳吃飯時，看到隔壁桌的經理和「一對母女」進行面試，讓他忍不住好奇帶父母一起面試的原因。情境示意圖。圖／Ingimage

面試是讓雇主和受雇者了解彼此的時候，但有位女網友卻在餐廳看到一對母女「一起來面試」，讓她十分好奇原因。聽了原PO的描述，不少網友表示不會錄取「媽寶」，也有網友說帶家長去面試「能減少面試者吃虧的機會」。

一位網友在PTT的WomenTalk看板上發文表示，自己前幾天在餐廳吃飯，隔壁桌的經理正在面試外場服務生，但經理卻是和「一對母女」進行面試，根據原PO描述，來面試的女生看起來超過20歲，應對得宜，聽他們的對話也提到沒有身心障礙；而旁邊的媽媽則在面試過程中反覆確認工作細節，讓原PO不禁感到好奇，發文詢問「帶父母一起面試的原因是什麼呀」？

這則貼文引起許多網友討論，有不少人都認為這樣是「媽寶」的行為，紛紛表示不會錄取，並笑稱「如果上工了，老媽子還要三不五時來看一下嗎？」、「不然帶老母來上班你們要多發一份薪水嗎」。

也有「過來人」發表看法，說自己遇過這種情況，「之前碰到媽寶，結果只要稍微晚下班，爸媽就會打來問小孩的下落……」、「真的遇過欸。還是爸媽幫忙回答問題」、「通常這種人遲到請假也是爸媽請，然後說兒子女兒不舒服是不會通融一下喔」、「那種10幾歲的未成年工讀生家長陪勉強可以接受，20幾歲還這樣謝謝不聯絡，目前遇到家長打來問職缺的連約面試都不會約」。

不過也有網友發表不同看法，表示現在世風日下，面試詐騙案層出不窮，家長難免會擔心，並且面試時有家長陪同，能減少面試者吃虧的機會，「也是變相告訴老闆有家長盯著不要故意苛待之類的。雖然大家都蠻反感這樣的行為就是了……」、「不過通常面試有家長陪的員工都待不久，除非家長和老闆是認識的那種」、「面試被綁越來越多，搞不好未來變主流」、「再過幾年你就會錄取了，因為這種越來越多」。

面試 媽寶 詐騙

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