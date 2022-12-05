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學長當竹科工程師年收300萬「稅金像他薪水」 鄉民揪1點：誰在唬爛？

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師薪資優渥，成為許多人的理想職業。 示意圖／ingimage
工程師薪資優渥，成為許多人的理想職業。 示意圖／ingimage

近日一名網友分享遇到高中學長後聊起近況的情形，他表示學長現在在竹科當工程師，對方提到今年年薪高達300多萬，讓他聽了下巴都快掉下來，但文章一出卻引來網友一片罵聲。

原PO在PTT分享，某天他和在竹科工作的高中學長巧遇，兩人聊起近況時提到薪水相關的話題，原PO得意地炫耀今年賺比較多，年薪有80幾萬，怎料學長也表示自己今年賺得多，「今年300多萬，明年會比較少」，此話一出讓原PO嚇傻，直言「我以為自己很屌，結果人家繳的稅都快比我薪水多」。

他也補充學長的學經歷，學長就讀四中電機系、研究所讀前四大，畢業之後就到IC設計公司上班，今年光是分紅就200萬以上，還爆料學長前後交了幾任女友，每任都想馬上跟他結婚，他不禁喊話「女孩們⋯男友隨便交沒關係，結婚對象一定要選竹科工程師」。

貼文一出引起鄉民加入討論，「不一定吧？我前男友也是，但亂花錢根本沒存到錢，金錢觀念很差」、「不一定要竹科工程師，我朋友是專科畢業，也是年薪快300萬」，更有人狠酸「閣下拜金女？」

但也有人打臉原PO，直言年收300萬得稅額根本不到80萬元，「幻想文，年薪300萬、稅要繳80萬⋯你當是在美國？」、「稅又不是這樣算的，一看就沒繳過稅」、「台灣所得是採累進級距制，年薪300萬也不用繳到80萬，不知道是你唬爛還是學長在唬爛」。

根據財政部所得稅試算結果，若單純只估算薪資300萬部分，扣掉薪資所得特別扣除額（20萬）及標準扣除額（12萬），得出應繳稅額為42萬7400元，與原PO所稱的「學長要繳的稅金快比我多（將近80萬）」相差近乎一半。

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