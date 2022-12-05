八年級生都做什麼工作？她苦嘆「年輕人超無辜」 眾人有同感

每個人選擇工作的條件都不同，有人希望可以從事有興趣的行業，也有人只在意薪水多寡。昨（4）日一名女網友在網路上發文，討論關於「八年級生都到哪裡去工作」的話題，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「現在八年級生都跑去哪工作了？」為題發文，她提到做過幾份行政相關工作，每次公司內都是自己年紀最小，並好奇表示「我再過個幾年就已經是快30歲的人了…真的很好奇現在20幾歲的年輕人到底跑哪去工作了？」

原PO坦言面對較為年長的同事時，常常都會感到不太高興，因為他們的思維充滿斤斤計較和不平衡，而且態度還都很差，覺得自己沒有義務要去幫忙別人，雖然害怕會被取代，但逮到機會就會把事情丟給新人去做。

原PO透露忙不過來時，年長的同事就會強調自己以前更忙，一個人要處理好幾件事，「我根本就不想聽他那些廢話，言下之意就只是逼我要接受這些他丟過來的工作，如果做不來就是我能力差、我自己要檢討這樣！現在年輕人超無辜，老鳥總把自己過去的委屈和怨氣發在新人身上」。

原PO提到以前面試時，聽過一位慣老闆說年輕人都跑去做服務業，不願意從事傳統產業。然而，當原PO進入該公司後，發現一個人要做兩個人的事情，薪水又只有基本薪資，老闆想到的只有哪裡可以省錢，對於員工毫無同理心。原PO認為現在已經是新世代了，大家都很清楚要為自己爭取權益，並且判斷遇到的事情合不合理，「再把以前那套奴思想拿出來用，只會一直缺工而已！」

貼文底下吸引大量回應，不少八年級生紛紛表示，「我84年次，朋友做服務業和業務蠻多的，也有自己開店當老闆，但大多數還是一般上班族」、「84年次做傳產採購，真的是把我一人當兩人用」、「86年次做食品傳產，差點以為是我發的文」、「88年次做上市櫃傳產技術員，不過裡面60歲以下的前輩們，也是想盡辦法想趕我們走」、「82年次做四大永續顧問，同事很多也是八年級生」、「83年次自己創業」。

也有網友提到，「奴家思想害人不淺，慣老闆代代相傳」、「某些爛傳產真的不如跑外送」、「不需要站在資方角度替他們煩惱缺工問題，沒有意義」、「好工作老人佔著，爛工作中老年失業想做還不願意用，只想用年輕人，整天喊著年輕人不願意吃苦，但事實是年輕人願意吃苦，但錢沒成正比」、「我覺得與其說去哪裡工作，不如說心態被磨練到都沒了，覺得不用大富大貴，低慾望過每一天，低消費生活就好」。