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多間公司實驗「每週放假3天」結果如此 不願回歸「5天工作週」

香港01／ 張顥庭
多數公司認為，將員工假每週例假增至3天而不減薪，公司收入增加。此外絕大多數進行實驗的公司不願回歸「5天工作週」。新聞示意圖為Meta日本辦公室。（中央社）
多數公司認為，將員工假每週例假增至3天而不減薪，公司收入增加。此外絕大多數進行實驗的公司不願回歸「5天工作週」。新聞示意圖為Meta日本辦公室。（中央社）

非牟利組織4 Day Week Global聯同多間公司過去半年進行「每週放假3天」的實驗，結果顯示多數公司認為，將員工假每週例假增至3天而不減薪，公司收入增加。此外絕大多數進行實驗的公司不願回歸「5天工作週」。

美媒11月30日引述調查報告指出，那些公司的平均收入比去年同期增長38%，顯示有關安排的好處。參與的員工反應正面，認為「週休3日」有助紓緩壓力、疲勞、失眠及倦怠問題，身心健康亦獲得改善。

回覆調查的27家企業均表示實驗效果好，會繼續實行4天工作週模式。對調查回應的495名員工中，亦有約97%表示希望措施持續。

參加的公司有33間，包括來自美國、愛爾蘭、澳洲及新西蘭，涉及903名員工。

4 Day Week Global在英國舉行的相同實驗已於11月結束，結果會在2023年2月出爐這個有70間公司以及3,300名員工參與的實驗，是全球最大同類型實驗。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

團隊 失眠 愛爾蘭 糖果

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