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勞動部補助失、待業民眾參加職業訓練 疫情環境逆向創業

聯合新聞網／ 台北訊

為協助失(待)業民眾學習專業技能，勞動部勞動力發展署北分署委託轄區民間培訓單位辦理失(待)業者職業訓練課程；凡年滿15歲以上，有就業意願的失(待)業者皆可報名，一般民眾參訓只需負擔20%訓練費，非自願離職者、特定對象身分及中高齡者一律免費。雙北、宜蘭、花蓮11、12月將開辦12班次課程，現正開放報名。

小維從事服飾陳列設計，閒暇之餘也製作手工甜點透過臉書粉絲團接單販售，去年因疫情影響，中斷正職工作，他決定全心投入烘焙點心製作，於是報名參加勞動部勞動力發展署北分署委辦的「烘焙點心技能班」，希望學習更多元的糕點、麵包製作技巧，並創設自己的烘焙工作室；在為期364小時的訓練課程中，除了基礎的食品衛生法規、食材認識、材料比例計算到餅乾、蛋糕、土司、麵包的實務製作外，也學習了網路行銷，小維表示：「職訓課程非常實用，除了學習理論基礎，更讓製作技巧精進成熟，協助開發出更多元的商品，此外，也將網路行銷所學運用在臉書粉絲團推廣經營烘焙工作室，銷售狀況漸漸穩定，目前已全職從事烘焙，近期的目標是考取丙級證照更上一層樓。」

勞動力發展署北分署賴家仁分署長表示，為協助失(待)業者學習一技之長重返職場，北分署開辦多元的職業訓練課程，轄區雙北、宜蘭、花蓮111年11-12月尚有12個訓練班次，其中「Java 全方位程式設計班」、「都更危老推動暨不動產人員培訓班」、「電商數位行銷設計應用班」、「觀光旅遊及城市導覽人員培訓班」、「中式麵食加工技巧班」、「民宿管家暨遊程規劃人才培訓班」、「手機微電影與網紅達人培訓班」等，都是符合目前產業趨勢人才需求的熱門秒殺課程。課程及報名訊息請上「台灣就業通」網站或撥打0800-777-888專線洽詢。

勞動部 職場

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