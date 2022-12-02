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從頭嫌到尾！她面試頻被主管酸 網傻眼：這公司有病

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO面試時，不僅履歷被嫌寫得很爛，還從頭酸到尾，讓她很不是滋味。 示意圖／ingimage
原PO面試時，不僅履歷被嫌寫得很爛，還從頭酸到尾，讓她很不是滋味。 示意圖／ingimage

面試是進入職場或一家公司的第一關，面試官都會依照求職者的履歷、學經歷以及口條應對來研判是否合適。有一名女網友日前面試時，公司主管不僅嫌她履歷寫得很爛，甚至從頭酸到尾，讓她聽了很不是滋味。

這名女網友在Dcard貼文分享日前前往一家公司面試的情況，她說第一次面試時，除了薪水比較低以外，其他方面感受還不錯，後來這家公司再通知她第二次面試，卻讓她感受極差。原PO說主管一看到她就直接批評履歷寫得很爛，而且前20分鐘都在檢討履歷，讓她非常傻眼。

原PO表示，應徵的職缺是網路行銷，主管提問有關社群的經驗，但事後卻又說社群對行銷影響不大，讓她聽了相當無言。主管接著又詢問在公司的規劃，原PO說需要1-3個月適應新公司的文化以及職位上的需求，結果對方卻覺得「妳怎麼敢這樣開口？」還認為這個職位1個禮拜就差不多了，甚至直言「面試不要太誠實」。

聽到這裡讓原PO感到很無奈，她覺得適應期本來就因情況而定，而且面試時多表現自己誠實的一面，對公司才是好的不是嗎？沒想到面試結束準備離開前，履歷又被拿出來「噹」了一次，主管說另一位競爭者也是同系，但履歷卻寫得很好，原PO不解「履歷不是公司篩選人的第一步嗎？那麼多缺點為何還要我來面試呢？第一次遇到這種從頭酸到尾的面試」。

貼文引起眾人熱議，「可能覺得先貶低妳，後續才能壓低妳的薪水吧」、「不管什麼企業，一開始就不留情面的批評、就知道這間企業的水準到哪裡了」、「我覺得這種面試真的是在浪費雙方的時間」、「這公司有病快逃」、「蠻同意你說前1到3個月適應新公司文化的部分，尤其是超過30人以上的公司，說要適應6個月都不為過（真的有公司試用期就是設6個月）」、「我覺得面試就是見微知著，如果給妳不好的感受，那這家公司大概也不用去了」。

Dcard 面試

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