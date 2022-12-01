聰明人這樣加薪！主動接下「模糊地帶」工作 讓公司不能沒有你

摘要 1.職場上，每個人都像棒球野手一樣，有自己的守備範圍。但組織裡，一定會有落在模糊地帶的球，這時守備範圍大的人，就會主動接住。 2.很多人會抱怨他常在做「份外」的事，其實這些事，多半是組織裡分工不清的事，當你把這些中間球接起來，是最能讓主管看到你的時刻。 3.當你把中間球接起來後，你不需要默默當作沒事，可以試著透過這些事，跟同事界定更清楚的分工範圍，也得以跟公司爭取更好的薪資條件。

一個企業裡，每天都有各式各樣的任務，每個工作都像棒球的野手一樣，有自己的守備範圍。工作一陣子，你會發現每個人防守範圍都不同，有人守備範圍很大，自己範圍內的球一定接好，邊緣模糊地帶的球也都當成自己的球接；有的人防守範圍很小，只要超出自己的工作範圍，就覺得事不關己。

很多人擔心自己做這麼多事，不知道別人會不會看到或感激。但其實，每個人肩負多少工作，不只主管看得出來，其他同儕也看在眼裡。守備範圍大，不只表現了工作能力，也表現出積極的工作態度。當組織有好機會時，主管想到的，通常也是部門裡守備範圍大的成員。

任何組織都不可能清楚界定每個人的工作範圍

對所有組織來說，幾乎每個人工作的範圍都只能有模糊的區別。也許在應徵工作時，你會看到概略的工作描述，但那極不可能描述你日後真實的工作。很多人會抱怨他常在做「份外」的事情，其實這些事，多半是組織裡分工不清的事，或是別人急著推走的工作。

如果你不把這些工作當作負擔，而是當成一個學習的機會，主動接下這些邊緣的工作。你會發現，你看待工作的角度變得不同，工作也會快樂許多。當你把這些中間球接起來，也是最能讓主管看到你的時刻。因為多數員工都能做好份內的工作，但很少人把份外的工作做好做滿。這樣的人，是我們一直在組織裡尋找的A級人才。

接完球後，試著跟同事界定清楚的工作範圍

當你把中間球接起來後，你不需要默默當作沒事。可以試著透過這些例子，跟同事界定清楚的分工範圍。由於你已經跨過基本的守備範圍，成為主動做事的人，同事一般不會排斥跟你討論。

我有個朋友，他在工作上的守備範圍很大。剛進公司的時候是專職客服，慢慢的，他透過一次次接住中間球，明正言順負擔了更多工作，最後接下許多原本不屬於客服的工作。久了之後，大家都知道他做了比當初更廣的工作，他也得以跟公司爭取更好的薪資條件。

把工作範圍說清楚的好處，是讓組織運作更順暢，也減少掉球的狀態。不管在同儕或主管眼中，都是加分和負責任的展現。

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