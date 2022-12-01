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進500大知名夢幻外商卻「待不下去」 他想離職引網2派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享自己進入夢幻公司後，卻因種種原因想離職，引起網友討論。 圖源：ingimage
網友分享自己進入夢幻公司後，卻因種種原因想離職，引起網友討論。 圖源：ingimage

許多人就業都會選擇知名的外商工作，然而近日卻有網友分享，進入了夢寐以前的前500大知名外商後，卻感受到巨大壓力而想要離職，因此詢問網友他究竟該「撐下去還是離開？」。

一名網友在Dcard工作版發文，表示自己剛進入一間世界前500強的知名外商，但相對的工作壓力也相當巨大。自己當初非常渴望進入這間公司，拿到offer後也都很開心，但入職後不僅沒有那種興奮感，甚至覺得自己「不屬於這裡」。

原PO表示，自己從上班第一週就天天加班到半夜，就連假日也要掙扎是否要開電腦加班，即便專案結束休假也都覺得壓力很大，不喜歡生活充滿工作的感覺。

原PO發現，除了工作內容跟想像完全不同之外，也做了很多自己並不喜歡做的事，心裡相當掙扎與矛盾，雖然和朋友說自己在哪裡工作時，朋友經常會表示「好酷」、「好夢幻」，但自己只覺得「很煩」。

原PO很好奇，這段時間的感受究竟是「陣痛期」還是「自己太廢」？自己也認為應好好把握在這間公司的機會，且與主管、同事都相處不錯，找不到理由離職，種種原因讓他感覺相當矛盾。

有類似經歷的網友向他表示，自己同樣面臨高壓職場環境，且也在未做滿一年的狀況下離職，就是因為他覺得「快樂跟健康比任何事情都重要」，也有網友表示「健康比較重要」、「工作和談戀愛一樣，適合比外在更重要」。

也有網友認為可以再多給自己一點適應時間，表示「給自己三個月左右的時間啊~還有在工作還沒有穩定跟滿意之前，先不用跟朋友分享啊~」、「會不會是才剛進去一個月還不熟悉，所以才比較辛苦，我之前新人的陣痛期大概是2-3個月，之後才比較進入狀況」。

離職 職場 Dcard

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