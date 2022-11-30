史丹佛畢業被同事說「也不怎麼樣嘛」 從被打擊到轉念：被說閒話代表我很重要

摘要 1.在職場上難免遇到同事閒言閒語，現在大家更可以在社群媒體上匿名發聲，而讓自己心理健康的方法，就是學會忽略別人的酸言酸語。 2.嘴巴長在別人臉上，只要你知道自己在做什麼。如果因為別人說的話，影響自己的判斷力，那是得不償失。 3.每次聽到批評時，可以把批評記在紙上，並且把那些話當作祝福。日後看到這些當下記錄的文字，就不再有任何負面的感覺。

剛從學校畢業時，我有著名校光環，進入了一間大公司。我心裡其實有很大的壓力，很怕別人對我有不好的印象、砸了學校招牌。而且角色要從學生轉換到工程師，也有著不小的適應問題。我的日子過得膽戰心驚。

在學生時期，每學期總是從第一課學起，課堂教的每一個部份都建立在先前學過的基礎上。但職場不是如此，當你進入營運幾年的公司，每個專案都進行到一半，你錯過了前半段的過程。這就好像你第一天去上學，才發現別人已經學到這本書的一半。更糟的是，大家預期你很快就學完這本書。

有天，我不小心聽到別人的對話。那段對話大意是，像我這樣從名校出來的人，也不怎麼樣、能力也是普普通通。聽到這些話我真的很受傷，雖然知道他們不是有意要傷害人，只是在陳述一個他們眼中的事實。

別在乎別人的酸言酸語

第一次聽到別人的負面批評，我真的很受傷。這幾年自己在創業，也蠻常聽到一些酸言酸語，有的批評我，有的批評我的公司。現在大家都可以在社群媒體上匿名發聲，我常常不知道罵我的人是誰，所以我也學會聽聽就好，不放太多心思去想這些。

一位職場前輩告訴我，讓自己心理健康的方法，就是忽略別人的酸言酸語。嘴巴長在別人臉上，只要你知道自己在做什麼，真的不用太在意。如果因為別人的話，影響了自己的判斷力，那才真的得不償失。

把負面言語當做一種祝福

其實換個角度來說，別人肯花時間批評你、說你不夠好，代表他們在意你，甚至覺得你有一定的重要性。你也可以把別人的負面言語，當成是一種祝福，你會發現不只可以放下，而且海闊天空。

有位學長是這種負面情緒處理的專家，他跟我說，每次聽到各種批評、對他的不信任，他就會記在紙上，並且把那些話當作祝福。日後看到這些當下記錄的文字，他已不再有任何負面的感覺，只剩下滿滿的感激。他認為那些批評，也是督促他變好的動力，因為他想讓別人看到，他不是別人眼中的那樣。

在職場打滾，人都不免面臨批評。尤其當你事情做得越大、爬得越高，就越容易招惹到這些閒言閒語。千萬不要因為這些批評，讓自己變成一個「少做少錯」的人。

有一天，你會發現，自己不需要對抗酸言酸語。光用智慧，就能把負面的聲音，都轉念成為祝福。

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。