文組畢業生怨起薪太低 網推2類工作可衝高薪

各行各業起薪不同，日前有位文組畢業生表示，她上人力銀行投履歷，發現文組相關工作薪資多半低於4萬元，好不容易有一份3萬7千元的理財業務專員工作，讓她猶豫「要屈就嗎？」對此，網友認為科技業產品經理、公職都可以衝高薪。

一名網友在Dcard發文表示，她原本想要等年後開始找工作，沒想到上了人力銀行看職缺後，發現文組的工作薪資不高，很多工作起薪都是4萬以下，多半是開3萬2千元的薪資。不過，她發現有一職缺是「理財業務專員培訓計畫」，起薪有3萬7千元，讓她猶豫「我要衝一波嗎？」

對此，有網友推薦2大類職缺，認為「到科技業當產品經理，或是考公職都不錯」，指出「現在很流行來科技業當PM，再爛也可以當個技術員或助工，公司又這麼多家好找吧？」、「文組想高薪就是準備公職」。

也有人分享經驗，表示「我們公司文組碩新人5萬2千元，要求是英文要好」、「我有實習經驗，畢業製作的比賽得獎，考取的證照也全部都是新聞類，今年畢業，現在在電台當記者兼節目企劃，月薪終於有3萬8千元，但這過程付出真的很辛苦」。