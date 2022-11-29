科技男自曝「莫名」被升職 他分析2原因網讚：中肯

升職也有可能不是好事？有網友在網路論壇分享自己出現在公司升遷名單上，但自認能力不夠強，因此猶豫是否要接受這樣的安排。文章一出，就有人精闢分析該網友為何被升職，引來許多人留言表示「中肯」。

一名在科技業任職的網友在PTT發文，表示自己的名字「不知道什麼原因」出現在公司升遷名單上，職稱是技術經理。原PO指出，能力比他強的還有好幾十個人，資歷比他深的也還有幾十個。原PO自認能力還不足，因此猶豫是否該接受，同時以教育程度類比，「大概就是高二生被升遷，但一堆大四、碩一的還沒升的感覺」，擔心被質疑。

文章一出，網友則留言「公司升你都不怕了，你怕什麼」、「也有可能你認為那些能力夠的人不想升啦，加薪幅度和職責擴大幅度不匹配，沒必要」、「這是犧牲打吧，你位置隨時可以換」、「你是不是很聽話？」、「當然升啊，職場一堆沒能力的主管還不都活的好好的」。

另有網友回文分析原PO為何被升職，「升你大概就是因為你最聽話，公司政治鬥爭永遠是如此，但你可能面臨到的問題是，未來你會很痛苦」。第二種原因則是「這個技術經理是屎缺，掛技術職，意思就是有責無權（人事權）…或許你們部門其他人不想擔屎缺，你最菜、你最乖、你來擔…那這樣你也不用想太多，以後頂多責任制，不能報加班而已，其他人還會感謝你」。該分析也引來許多網友贊同，「這篇很實在」、「中肯」、「屎缺機率好像比較大」。