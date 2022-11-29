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她曝面試官超愛被問「這問題」 眾人反勸：別這麼做

聯合新聞網／ 綜合報導
一名國外女子在TikTok上分享求職面試的秘訣。示意圖／ingimage
一名國外女子在TikTok上分享求職面試的秘訣。示意圖／ingimage

求職面試時，該回答什麼、該問什麼都是大學問。一名國外女子便在TikTok上分享自己的秘訣，表示只要在結束前問面試官1個問題，就能被錄取。然而影片貼出後，許多網友紛紛指出「別這麼問」。

國外女子珍妮佛里爾登（Jennifer Reardon）在TikTok上分享自己的求職秘訣，她建議面試時，可以在最後問面試官一個問題「你們對我還有什麼疑慮，是可以在結束前解決的嗎？」。珍妮佛表示，面試官通常都會有疑慮，解決之後，就能成功被錄取。

影片貼出後，有網友也分享自己的秘訣，表示可提問：「我的簡歷中是否有任何內容讓您對我的候選資格猶豫不決？」、「我的簡歷中有什麼我們沒有討論過，而您感到好奇的嗎？」、「在這個職位的成功會是什麼樣子的？」、「您對我履行此職責的能力有何疑慮？」，都非常有用。

但珍妮佛的招數是否有用，有許多過來人現身說法，「我有試過，但只得到面試官怪異的表情，然後他們用諷刺的語氣說『不，我們已經問過你一切』了」、「我這樣問被回說『沒有，你非常合格且富經驗』，但最後還是沒得到那份工作」、「我在某次的面試這麼做，他們熱情地回『完全沒有』，但我還是落選了」。

有許多面試官也跳出來，表明「千萬不要這麼問」，「曾有人對我這麼說，當下變得掃興，這會讓你的面試官非常尷尬」。但也有人表示「作為一名招聘人員，當人們問我這個問題時，我都尊重，並且誠實回答」。

@notjenneeree

SOMEONE ELSE MADE A VIDEO ABOUT HER PROFESSOR GIVING THE SAME ADVICE (tag her I can’t remember who) & I STG THIS IS MY SECRET TRICK AND IT WORKSSSSSSSS TRY IT immediately.

♬ original sound - Jennifer Reardon

面試 求職

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