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她抱怨被主管討厭 網分析1原因讓人覺得「不受控」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨她每次都會被主管討厭，不過許多人建議「有自己想法的人，比較適合創業」。示意圖／ingimage
一名網友抱怨她每次都會被主管討厭，不過許多人建議「有自己想法的人，比較適合創業」。示意圖／ingimage

員工能力好，對公司來說是一大好事，不過日前有位職場老鳥抱怨，她每次在公司有好表現，提出對部門好的建議後，都會引來主管的不滿，讓她疑惑「是不是只有乖乖聽話，不要提出自己的想法才對？」對此，有人認為「妳很適合創業，多數主管不喜歡被打臉，所以會覺得妳不受控」。

一名職場老鳥在Dcard發文抱怨，她工作已經快10年了，換了兩次工作，遇到的共同問題都是「主管一開始很喜歡她，覺得她腦袋跟能力都很不錯，工作上手快，而且也能完成很多事」。

但是每當她能夠獨立作業，並有自己的想法時，一開始她會詢問主管意見，主管大多以「不合邏輯」為由拒絕，但原PO指出「我繼續提出主管矛盾之處，主管脾氣上來就只能終止討論，我聽起來主管比較害怕跳脫以往辦事經驗，才會拒絕」。

原PO指出，好幾次案子照著主管的方法實行，都會無法推進，於是她就受不了，把自己的看法跟方式與客戶討論，沒想到客戶很滿意，不但接受了提議，也讓公司耗費的成本大幅減少。

經過幾次的操作後，原PO的案子普遍順利進行，而且也能接更多案子，但主管開始討厭她，覺得她「不受控」，最終也不願意將案子分給她，就算她跟更上級的主管反應後，對方也說「難以越權干涉主管」。

文末，原PO表示「雖然每次換工作之後，得到的職位都可以超越上一份主管，但每次遇到的主管都是這樣。我想問，在職場只有乖乖聽話，不適合有自己的想法跟方法嗎？」

對此，有網友分析「應該是上面的高層有注意妳的能力，但被主管擋下來，主管怕自己位置不保」、「妳很適合創業，多數主管不喜歡被打臉」、「那妳就往主管職找工作吧！自己坐那位置，不就可以知道妳想問的答案了？」、「不在其位，不謀其政，妳這叫功高震主」、「妳還越過主管向上報備喔，難怪討人厭」、「職場就是這樣，主管覺得妳有威脅到他的位置，就會開始把妳冷凍。如果有自己的想法，建議用圓融的方式解決，不然一直換工作好像也不是辦法。或者也可以自己創業當老闆，永久解決這個困擾」。

職場 創業 Dcard

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