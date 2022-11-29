前老闆邀回鍋原職位25k可調薪 男開70k遭洗臉「少幻想」

老員工提離職後，有些老闆會用加薪來慰留，不過日前一名上班族表示，前老闆突然問他「要不要回去原本公司？會讓他往上調薪水」，不過原PO一口氣從原本2萬5千元月薪，喊到7萬元薪水，遭老闆酸「少幻想了」。

一名網友在Dcard發文表示，他在前公司待了一年左右，後期公司全部員工幾乎都離職了，剩下老闆家族的人還留著，所以公司的氣氛變很差，他提了離職之後，才知道後面又有3個員工辭職。

沒想到，前老闆日前突然在Line詢問他「現在工作做得如何？是否有意願回前公司上班？」並表示會幫他調高薪水。原PO表示，他原本的薪水是2萬5千元，從助理到師傅的工作全都他包辦，他就回應前老闆「給月薪7萬就回去」，原PO認為那是對得起自己工作的薪水，但前老闆憤怒回應「早點睡覺，不切實際的事情少幻想」。

緊接著原PO也想到，自己過去在前東家上班，做到脊椎側彎，幾乎每個禮拜去看醫生，於是就不高興回了前老闆「反正我又不是你的員工」。最後前老闆惱羞成怒，痛罵他「我們又不缺人，請別人每個月都不用花到3萬」、「整天喊累，一點都不像年輕人」、「不用付你薪水我都覺得你礙眼了，哪來的自信開7萬月薪」。

對此，其他網友留言表示「爛老闆，直接封鎖他就好」、「好好笑，拜託人回去是這種態度」、「有夠像我前東家，叫人拿低薪做多事的噁心嘴臉」、「老闆惱羞笑死，不缺人幹嘛還想叫你回去？」

不過多數網友認為「你開7萬真的有點過分」、「原本薪水只有2萬5千元，你現在開7萬元？」、「是為了洗對方臉，故意開高價不回去嗎？」、「我覺得你可以開3萬5千元至4萬5千元合理，7萬元真的太多了」、「才在公司待一年就可以從助理變成師傅？開7萬真的很瘋」、「我也覺得7萬太扯，明明就助理的工作又不是裝潢師傅、木工師傅之類的」。