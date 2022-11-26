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老闆用午休時間偷看員工對話記錄 讓他鐵了心請辭

香港01／ 文：謝茜嘉
有員工於網上發文大抱怨，日前上司好心告知老闆趁他外出午膳時，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟體對話紀錄，幸好他吃飯前已登出軟體。圖為示意圖。圖片來源：Ingimage
有員工於網上發文大抱怨，日前上司好心告知老闆趁他外出午膳時，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟體對話紀錄，幸好他吃飯前已登出軟體。圖為示意圖。圖片來源：Ingimage

老闆是人肉監視器？有員工於網上發文大抱怨，日前上司好心告知老闆趁他外出午膳時，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟體對話紀錄，幸好他吃飯前已登出軟體。他直言，「恐怖情人就見得多，工作這麼久，第一次遇到恐怖老闆」，更說老闆的行為令他決心辭職。

該名員工投稿至臉書專頁「奴工處」指出，日前外出吃午飯後回公司，獲上司告知老闆曾趁其不在座位，嘗試開啟其電腦偷看通訊軟體對話紀錄，他心想老闆「真神經病」，幸好他吃飯前已登出軟體。

他表示，老闆平日每逢走過他的座位，「都會望一望我在做什麼，有時偷偷地站在我後面望一下我在做什麼 」 。他直言「精神壓力真的很大，他有能力把一個正常人逼得神經病，我決定離開，此地不宜久留」。樓主直言，「恐怖情人就見得多，工作這麼久，真的是第一次遇到恐怖老闆」。

有網友笑言，「如果你老闆每個人都不看只看你，他可能喜歡你」，有人猜測「是不是得罪小人，被人打過小報告？不是說PO主問題，不過這些東西就無風不起浪 」。

有人建議，「下次試一下等他在如廁站在小便斗的時候站在他後面然後不吭聲 」、「以其人之道還治其人之身，「開你私人通訊軟體可以告他」。

有網友分享經歷，「我以前的姐姐坐我後面，他天天沒事做就看我在做什麼，午餐時間我用電腦查看超市印花換什麼娃娃，午餐後她竟到處說我喜歡低能娃娃，很後悔沒有防著她」。

有人則說，「有些公司會裝很多CCTV （閉路電視），之後會放大個screen （螢幕）看看你跟誰WhatsApp，內容說些什麼，跟誰通電話，聽下你在說什麼，現在你只是個老闆站你後面而已，你算好運了！」。

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文章授權轉載自香港01》

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