她應屆畢業突被公司資遣！只因「下班忘關門」 過來人曝真相

剛踏入職場的畢業生，都希望可以獲得上司青睞，最怕自己面臨到被資遣的困境。昨（24）日一名女網友在網路上發文，表示自己離開公司時忘記關門，隔天就被要求離職，而貼文曝光後也掀起討論。

昨日一名女網友在Dcard上以「應屆畢業生遭資遣取暖區」為題發文，她透露因為某天下班最後一個走，自己有關了一扇門，但另一扇門卻不小心沒關好，後來老闆晚上回公司時就發現了，沒想到隔天就被資遣，要求馬上離職。

原PO安慰自己好險還年輕，而且也才剛畢業，工作再找就好了，也相信下一份會更好，但內心還是不免有點失落。在貼文的最後，原PO詢問大家「經歷就兩個月，但要處理的工作內容一大堆，是可以寫進履歷表的嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「建議不要寫或輕描淡寫」、「兩個月不用寫，妳寫上去下一個工作更難錄取」、「我做三個月跑掉，結果面試抓這點不放，還說為何不做幾年」、「不會寫，馬上被資遣的話，記得公司要給10日預告工資」。

也有網友提到，「應該是老闆本來就不喜歡妳，只是剛好被抓到一個理由讓妳走，就算妳門關好，他下次也會找其他理由讓妳走」、「老闆不喜歡妳，連廁所去太多次都會被資遣，工作再找就好」、「感覺資遣有各種千奇百怪理由，沒關好門倒是第一次聽」。

不過，有網友認為門沒關是相當嚴重的事情，「門沒關好真的是妳的問題吧」、「萬一有貴重物品被竊，妳就知道資遣是小事了」、「我同意忘記關好門是重大疏失，下次一定要記得關」、「這是挺嚴重的失誤吧」。