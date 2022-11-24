台中科技業領不到4萬！他嘆「想離開了」網崩潰：台北也很慘

說到科技業，不少人的第一印象就是「年薪百萬」，公司提供高薪以及豐富的獎金，讓許多人搶著當「科技新貴」，不過最近有台中的網友講到當工程師的薪水，已經不如以往，甚至月薪掉到35K以下，投履歷時真的看了「怵目驚心」，另外也有台北的網友表示，不只中南部，現在台北一堆科技公司中位數連年薪100萬都不可能有。

一名網友在PTT以「台中科技業的薪水，最近看的蠻哀傷」為題發文，他表示自己是一個普通的產線工程師，最近在投履歷，發現台中產線工程師的薪資已經掉到35K以下，在32K~33K徘徊，看了感覺怵目驚心，唯一看到會開40K開頭的居然是服務業跟保全業，大嘆「日子不好過，想離開台中了」。

有另一位網友表示，其實不只是中南部科技薪資不好，現在台北的科技業薪水也好不到哪裡去，加上台北物價更貴，就顯得更為可憐，一堆公司，國立電資碩畢開80K，主管就面有難色，去年大爆發，台北一堆科技公司中位數連年薪100萬都沒有，講真的「除了新竹能拿上檯面外，其他根本都笑死」。

不少人看到文也感嘆，「台中沒什麼能期待的...」、「最近科技大廠都凍結人事了，先蹲著吧」、「台中的就業市場真的慘，我十幾年前在台中工作的時候我們公司的工程師月薪不到4萬，還要求要有國立大學相關科系的碩士學歷，重點還真的能找到人」、「台中的薪資本來就很慘了，甚至於比南投還慘勒」，「台中薪水六都最低阿，意外嗎？」、「是你不爭氣，台北2、300多的是」、「不是地方薪水不好．是你薪水不好」、「台北能待的只有外商、半導體業」。