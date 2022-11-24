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公司優點太多好到她自願加班 老闆「2個字」暖哭員工

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女網友分享了自己遇到的優質公司，詳列各種優點讓網友看了超羨慕。示意圖／ingimage
一位女網友分享了自己遇到的優質公司，詳列各種優點讓網友看了超羨慕。示意圖／ingimage

遇到爛公司、慣老闆的例子層出不窮，近日卻有網友分享自己進到一間超級好公司，不僅上下班時間彈性、公司福利佳，而且老闆對員工非常尊重，讓她心甘情願地把剩餘工作帶回家，網友們一聽也紛紛表示超級羨慕。

「最近工作有點忙，我竟然萌生出了，要不然帶點回去做好了的念頭。」一位女網友在Dcrad分享，她遇到一間難得的好公司，面試時老闆表示，希望員工可以把公司當成家，公司福利很好等等，不過她當時根本不以為意，「一定又是畫大餅，面試都講得很好聽，誰要把公司當家啊！」

豈料進到這家公司後，她發現老闆所言不假。首先工作氛圍相當自由，不僅沒有遲到機制，沒事也可以提早下班，平時只要把份內工作做完，老闆完全不會介意員工上班時間做些什麼，大可放心地在用全螢幕電腦觀看影片，而且凡是遇到禮拜六要補班都直接全體放假。

此外，薪水福利也相當不錯，剛進去32K，每年固定調薪約4,000元，年終最低都有3個月，且薪資制度透明，全公司都可以看到彼此的薪資，也知道公司賺了多少，更重要的是，老闆和員工幾乎平起平坐，平時和員工一起下班，領一樣的年終獎金

她指出，公司的好壞很大原因取決於老闆的態度，「我們老闆的態度是，大家都是公司股東的概念，他只是出名字跟期初的資金，所以公司有賺錢大家一起分」。

她舉例說，自己還是菜鳥時，有次接到不熟悉的電話，便留下對方姓名等老闆處理，結果老闆回撥時第一句就說，「剛剛電話是我同事接到的，她不太清楚你的意思.....」她聽到老闆以「同事」稱呼自己，而非公司的小姐，頓時感覺備受尊重，「雖然是一件很小的事，但是給我的感受是，老闆也把自己當成員工之一，沒有把我當成下屬或他的員工」。

網友們看完也相當羨慕，「什麼佛系公司，好讚」、「這種老闆很棒喔，一天到晚都願意讓員工放假」、「老闆尊重員工很好，工作氣氛輕鬆又開放很好，需要好好把握這樣子的機會」、「你們公司把你們當夥伴」。

職場 薪水 年終獎金 Dcard

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