最麻煩的工作雜事是福委會？ 會計崩潰：每個人都出一張嘴

許多公司會有「福利委員會」，目的在於讓員工享受更多的公司福利，像是進修課程、公司點心等等，不過日前有位職員抱怨，她擔任了公司福委會一職，每次在幫忙員工訂餐點時，卻屢次遭到嫌棄，讓她崩潰表示「每個人都出一張嘴，乾脆不要吃了」。

一名網友在Dcard發文表示，她在台北市的某間公司擔任會計一職，近幾個月來有同仁不願意幫大家訂下午茶，因而這項工作落到她身上。她抱怨，剛開始有聽說很多人不喜歡吃甜的、不吃雞排之類的，所以決定鹹食當下午茶，當時點了三明治、海苔飯捲等等，沒想到換來的反應是「現在的下午茶好像晚餐喔」、「這樣我晚餐會吃不下」。

原PO崩潰表示「請問是在哈囉嗎？沒人要訂，卻喜歡出一張嘴，然後每個人有不同意見，乾脆都不要吃算了，做人真難。」

對此，有網友認為「妳就訂妳想吃的，其他人不吃是他們挑食，別理他們！」、「我們公司是每個月已經排好每天的下午茶了，大家口味都一樣，不管要不要吃都要拿走」、「訂吃的是門學問」。

還有人建議「可以訂雞蛋糕，讓他們自己選要鹹的還是甜的」、「韭菜盒子、掛包、大腸麵線、港點都可以點」、「建議妳先觀察誰是公司的意見領袖，誰人緣最好，下午茶就訂他們愛吃的，下次有人罵不好吃，妳就說：『那個某某某很推耶』、『誰誰誰喜歡吃這個』」。