她怨報到後公司才說要自備筆電 過來人曝殘酷下場勸：快逃吧

工作上需要的軟硬體設備，理應公司該提供協助或補貼。一位女網友表示，工作上需要使用到電腦，但報到後公司才說要自備電腦，不然就從舊電腦中選一台，可是那些舊電腦卻連基本的應用系統都沒有，又時常當機，讓人工作做到很暴怒，問大家該怎麼辦才好？貼文曝光，多數人直接建議「快逃吧」。

一位女網友在《Dcard工作板》發文表示，到公司報到後才被告知要自備筆電，但自己真的很不想帶私人筆電到公司，只好從公司現存的老舊筆電中選一台，但那些舊筆電卻連基本該有的應用系統都沒有，三不五時就卡住當掉，讓人工作到很暴怒。

原PO表示，很不能理解與認同公司要求員工自備筆電，覺得超級不公平。質疑公司不是應該提供作業上會使用到的設備嗎？但許多企業要嘛不給，要嘛給的是老舊到不行的，這樣工作起來真的超沒有效率，目前自己正處在這種惱人的狀況中，問大家該怎麼做才好？

貼文曝光，網友們紛紛留言「覺得自備筆電很奇怪，去上班還要自己準備設備！？很瞎」、「去當兵還要自備步槍喔」、「還有要自己提供軟體的公司也很可怕」、「需要自備電腦的公司真的不用去了」、「連個筆電都給不了？這公司應該沒什麼錢途吧」、「無法接受要自備筆電的公司～待過一次，後來工作太操筆電出狀況，公司也不願意提供修繕費，因為老闆覺得我回家也有用電腦為什麼要幫出」、「工作就跟談戀愛一樣，連筆電都不幫你準備好的公司，就跟伴侶還要跟你AA月子中心的錢一樣，快逃比較好」。