月薪不到4萬「要檢討自己」網友熱議：低薪就是不努力？

104人力銀行昨（22）日發布《2022台灣地區薪資福利調查報告》，結果顯示2022年整體年薪平均67.7萬元，若不算入年終獎金等各種分紅，相當於月薪逾5.6萬元。為此，有網友在Dcard上詢問大家「你跟上了嗎？」並稱「月薪不到四萬的，真的要檢討自己」，引發不少網友熱議。

多數網友在哭自己的年薪不到平均值，針對原PO所指「月薪不到4萬的，真的要檢討自己」，有人認為的確是這樣，「自己領低薪，先想想自己過去讀書時過的有多舒服，別人都在熬夜努力讀書，自己都在熬夜玩遊戲出去嗨，真的不要怪為什麼環境不給自己好工作，想想自己付出過什麼，努力了什麼」。有網友還酸「還一堆人說要找政府領差額，我笑死，不勞而獲，窮人的嘴臉就是如此醜惡，國家沒有把這些對經濟無貢獻的人踢出國籍就不錯了吧」。

針對低薪就是不努力的說法，有人反駁，現在這時代「要努力讀書真的是窮人更該做的，因為我們再怎麼努力都比不上一開始就出生富裕的家庭，拚盡全力和許多人競之後，到頭來還是個社會底層」、「世界就是如此不公平！」

也有不少人覺得不以為然，怒嗆原PO：「妳不要自己過得舒服就認為妳很努力，別人都不努力好嗎？我媽花了大半輩子都在做打工性質的工作，一個人養大我兩個弟弟，現在中年了還沒什麼錢，那她不努力嗎？這個社會潛規則一大堆，不要只看表面數據好嗎？」

有人認為，平均年薪67.7萬，若年薪領14個月，相當月領4.78萬，這樣「科技業作業員都可以直接達標」，也有不少人發現，雖然發現自己都在平均值之上，「但還是買不起房子」、「人生還是很絕望」。

願意吃苦耐勞的人質疑，「台灣薪資到底哪裡低了？」、「台灣真的低薪到沒辦法生活嗎？」、「若堅持月薪沒四萬不做，會被說眼高手低」、「薪水26000就很夠花了」。但也有人認為，若是在科技版「新人年薪沒7、8萬很可悲」、「3年後，年薪破2、300萬是常態」，「為何很多人就是看不清？」也有人好奇，月薪不到4萬的人是都怎麼過日子，「連3萬都沒有的人，是不是只做一份工作就可以過活了？」