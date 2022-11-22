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未保職保發生職災 勞保局追償12件560萬餘元
「勞工職業災害保險及保護法」5月1日上路，凡辦理登記的事業單位勞工，以及依法核發聘僱許可的家事移工，全部列為強制納保對象。據勞動部統計，截至11月初，勞工發生職災卻未加保者已追償12件、金額達560萬2315元。
勞動部勞動保險司副司長陳文宗今表示，災保法上路後，包括外籍幫傭及看護工的家事移工家事都列入強制納保對象，勞保局已主動比對家事移工的聘僱許可資料，並將於每年2月、5月、8月及11月的25日前寄發保險費繳款單，聘僱家事移工的雇主，應按時繳納保費。據統計，今年8月應納保的家事移工約15萬1628人。
陳文宗說，若雇主未幫勞工加保，可處2萬至10萬元罰鍰，未按時繳納保費，從寬限期滿隔日起至繳納前一日為止，每一天加徵0.2％滯納金、最高可加徵至20％，再不繳納還可移送行政執行。
陳文宗提及，根據災保法規定，登記有案雇主應為勞工加保職業災害保險，一旦未加保且發生職業災害，勞保局會發給勞工保險給付金額再向雇主追償。
而根據勞動部統計，全台投保單位達75萬9916個、人數1102萬多人；截至今年11月初，勞工發生職災卻未加保者已追償12件、金額達560萬2315元，其中有4件已繳回268萬3249元。
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