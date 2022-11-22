上班族咬牙苦撐「等領年終」後離職 網友狂喊：我也是

越接近年末，就越多上班族在期待「年終獎金」，盼望自己一年來為公司付出的心血能換成厚厚的獎金，不過日前有位上班族厭世喊道「有多少人跟我一樣在等年終獎金拿完，就要離職的？」沒想到許多人紛紛在底下留言+1。

一名上班族在Dcard發文表示，她在一間外包健檢中心上班，每天早上4點就要起床工作，下午4-5點才能下班回家，假日幾乎每天都在上班。她抱怨，想離職的原因包含沒有加班費、年終不一定會發放、獎金分配少、工作雜事很多，也認為自己很容易被取代，上班時間還得搬東西耗費體力。

原PO指出，這份工作薪水3萬5千元，最近主管很常擺臉色給她看，讓她感覺上班有點無力。文末，她好奇問「有人跟我一樣想等領完年終，就決定離職的嗎？」

對此，網友紛紛喊「+1」，留言表示「今天差點受不了跟主管提離職，超想不等年終就直接走人，真的快受不了這鳥工作了！ 但為了錢只能忍耐了，反正也只剩一個多月，勉強咬牙繼續演戲」、「我也有這個困擾，但不知道領完年終就離職，會不會很過分？」、「+1，我不想等到年終，想趕快離職了」、「等年終+1，我確定有年終才等」、「我跟妳一樣，不過我在南部而且確定會有年終，我離職的真實原因是人員內耗太嚴重而且工時長、加班沒有加班費、一人要做兩份工，我剛剛跟主管提離職了」。