快訊

被前妻戴綠帽…「他」身家全給、不出惡言 被讚演藝圈離婚典範

李佳芬讀博士難得現身力挺 張善政：她寫論文不抄襲「很忙」

張蘭發聲明控大S「曾保證不再婚」 曝這點讓汪小菲痛苦的不得了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他哭訴「年終剩1/4」被欺負 網見關鍵原因搖頭：公司才委屈

聯合新聞網／ 綜合報導
年終獎金是勞工辛苦工作一整年的慰勞。 聯合報系資料照／記者仝澤蓉攝影
年終獎金是勞工辛苦工作一整年的慰勞。 聯合報系資料照／記者仝澤蓉攝影

一年又近尾聲，勞工辛苦一整年，最期待的就是年終獎金的數字，打算換工作的人，通常也會選擇領完年終後再走。一名上班族透露，前公司因為聽到一些風聲，故意只給他四分之一的年終，讓他覺得相當委屈，但網友們看到原因後完全能理解公司的做法，皆認為這是他犯了一個職場錯誤所致，紛紛勸他看開當成「繳學費」。

一名網友在「Dcard抱怨遭受不公平的待遇，文章中提到，前公司因為「感覺我可能要走」，故意扣他年終獎金，導致他只拿到其他同事的四分之一，讓辛苦一整年的他感到委屈難受，覺得被家族企業欺負，因此發文詢問「怎麼才能出一口氣？」。

其他網友看完他的遭遇，幾乎一面倒的認為公司的做法就是職場常態，發文者本身得自負責任，「傻傻的，誰叫你要在年終前放風聲，或表現得太over舉動…站在公司的利益角度想，當然是省一筆囉」、「沒辦法，年終沒有在保障薪水裡，屬於可給可不給的範圍，只能說想走也要演到拿到年終才可以下戲」、「這就是年終獎金的功能啊」、「當作繳學費，要離職一定要都入帳再提」。

部分網友也指出公司這麼做的考量，「怎會讓人感覺你要走，是不是有負面情緒，最糟的是如果還聯合其他員工，這是讓公司最不能忍受」、「感覺你要走，就代表你沒心在這裡了，寧願把獎金留給繼續努力的人」、「公司更委屈吧！給了你一筆獎金然後就要走了」，還有人舉例，「假如你知道要和女朋友分手了，你還會送她精品嗎？」

但也有人認為這並非不能逆轉之事，「跟老闆當面爭取。有些公司高層不喜歡與員工當面衝突，會吵的人有糖吃」、「有吵，才有糖吃，是職場日常」、「看看公司平常有什麼違反勞基法的，檢舉」，要他別乖乖受公司擺布。

關於年終獎金，勞基法僅在第29條有相關規定：「企業如果年終結算有賺錢，應該給予員工獎金或紅利。」可知年終屬於「獎勵」性質，發放與否並無強制性，端視各公司的工作規則或勞動契約內容而定。若想要獎金有保障，勞動部建議勞工到職前就要先跟公司談好，簽訂契約時註明相關事項。

年終獎金 離職 Dcard

延伸閱讀

新鮮人問30k行政職算低薪？ 年薪百萬行政主管曝「賺錢秘訣」

她問年底離職很傻嗎？ 過來人曝「1關鍵」：不是年終的問題

裸辭快跑還是等領年終？ 網友曝關鍵：做到這一點就裸辭

月薪40K「薪資單卻寫26K加獎金」 她憂：年終全薪還底薪算？

相關新聞

他哭訴「年終剩1/4」被欺負 網見關鍵原因搖頭：公司才委屈

一年又近尾聲，勞工辛苦一整年，最期待的就是年終獎金的數字，打算換工作的人，通常也會選擇領完年終後再走。一名上班族透露，前公司因為聽到一些風聲，故意只給他四分之一的年終，讓他覺得相當委屈，但網友們看到原

她問「選工作會在意辦公環境嗎？」 上班族坦言：廁所也在乎

每個人選擇工作時在意的點都不同，有人希望公司可以離家近一點，也有人喜歡同事間氣氛比較好的。昨（19）日一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「會在意辦公的環境嗎？」而貼文曝光後也掀起討論。

2022年那個職務最高薪？這職務首次擠下顧問人員摘冠

104人資學院最新出版《2022-2023台灣地區薪資福利調查報告》顯示，今年整體產業平均薪資67.7萬元，創七年新高，...

勞保+勞退23K 不如北市中低收入

日本陷入「下流老人」危機，昨立委在立法院衛環委員會關心「高齡貧窮」議題，勞動部長許銘春答詢說，現階段勞保加勞退請領金額中...

菜鳥陪上司應酬差點被當「盤子」 最後他這樣逃過一劫

初出茅蘆投身職場，難免會處處碰壁，甚至被當成「盤子」。有剛入職公司不足3個月的新人發文，稱曾與上司一同到中環的五星級酒店餐廳見客，四人叫了一整桌餐點，連同貴價紅酒，帳單至少逾萬元，未料飯局臨到尾聲，上司竟要求原PO幫忙結帳，聲稱事後再向公司報帳，意識到危機的原PO以信用卡簽帳額不足為由拒絕，成功脫險。帳單最後由客人支付，而原PO後來在公司打聽，才發現上司已非首次「出招」，原來早有其他同事被同一手段騙財，看似風光的上司背後卻負債累累。

上班不專注可以擊退Monday Blue！什麼是邊工作邊紓壓的「假期心態」？

想到明天要上班，就覺得心好累嗎？工作，是否忙到讓你無法休假？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。