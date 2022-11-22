他哭訴「年終剩1/4」被欺負 網見關鍵原因搖頭：公司才委屈

一年又近尾聲，勞工辛苦一整年，最期待的就是年終獎金的數字，打算換工作的人，通常也會選擇領完年終後再走。一名上班族透露，前公司因為聽到一些風聲，故意只給他四分之一的年終，讓他覺得相當委屈，但網友們看到原因後完全能理解公司的做法，皆認為這是他犯了一個職場錯誤所致，紛紛勸他看開當成「繳學費」。

一名網友在「Dcard」抱怨遭受不公平的待遇，文章中提到，前公司因為「感覺我可能要走」，故意扣他年終獎金，導致他只拿到其他同事的四分之一，讓辛苦一整年的他感到委屈難受，覺得被家族企業欺負，因此發文詢問「怎麼才能出一口氣？」。

其他網友看完他的遭遇，幾乎一面倒的認為公司的做法就是職場常態，發文者本身得自負責任，「傻傻的，誰叫你要在年終前放風聲，或表現得太over舉動…站在公司的利益角度想，當然是省一筆囉」、「沒辦法，年終沒有在保障薪水裡，屬於可給可不給的範圍，只能說想走也要演到拿到年終才可以下戲」、「這就是年終獎金的功能啊」、「當作繳學費，要離職一定要都入帳再提」。

部分網友也指出公司這麼做的考量，「怎會讓人感覺你要走，是不是有負面情緒，最糟的是如果還聯合其他員工，這是讓公司最不能忍受」、「感覺你要走，就代表你沒心在這裡了，寧願把獎金留給繼續努力的人」、「公司更委屈吧！給了你一筆獎金然後就要走了」，還有人舉例，「假如你知道要和女朋友分手了，你還會送她精品嗎？」

但也有人認為這並非不能逆轉之事，「跟老闆當面爭取。有些公司高層不喜歡與員工當面衝突，會吵的人有糖吃」、「有吵，才有糖吃，是職場日常」、「看看公司平常有什麼違反勞基法的，檢舉」，要他別乖乖受公司擺布。

關於年終獎金，勞基法僅在第29條有相關規定：「企業如果年終結算有賺錢，應該給予員工獎金或紅利。」可知年終屬於「獎勵」性質，發放與否並無強制性，端視各公司的工作規則或勞動契約內容而定。若想要獎金有保障，勞動部建議勞工到職前就要先跟公司談好，簽訂契約時註明相關事項。