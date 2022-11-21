菜鳥陪上司應酬差點被當「盤子」 最後他這樣逃過一劫

初出茅蘆投身職場，難免會處處碰壁，甚至被當成「盤子」。有剛入職公司不足3個月的新人發文，稱曾與上司一同到中環的五星級酒店餐廳見客，四人叫了一整桌餐點，連同貴價紅酒，帳單至少逾萬元，未料飯局臨到尾聲，上司竟要求原PO幫忙結帳，聲稱事後再向公司報帳，意識到危機的原PO以信用卡簽帳額不足為由拒絕，成功脫險。帳單最後由客人支付，而原PO後來在公司打聽，才發現上司已非首次「出招」，原來早有其他同事被同一手段騙財，看似風光的上司背後卻負債累累。

原PO向「辦公室日報」投稿，稱早前某天下班與上司一同到中環五星級酒店餐廳，邊吃晚餐邊見客，雖然自己僅入職約3個月，但其他同事放假，故他只能臨危受命。在飯局的尾聲時，上司突然跟著他到洗手間，並表示自己有急事，要求他結帳，事後再幫他向公司報帳。原PO當下立即拒絕，辯稱身上沒有足夠現金，信用卡也只有一萬簽帳額，未料上司仍窮追猛打說：「幾萬塊就夠了！我算過啦，剛才吃的東西再加上酒，頂多二、三萬就夠了。」

原PO見招拆招，指仍有「卡債」在身，故無法結帳，上司聽後又要他立即提款，還表明在餐廳代為招待客人。原PO心知不妙，表示戶口只有數千元，卻被上司反斥：「一萬塊都沒有？怎麼搞啊你？」，上司見此路不通，只好致電其他同事，但該名同事也沒有接聽電話。在此尷尬時刻，其中一名客人剛好進入洗手間，就稱其老闆因趕時間，已經結帳離開，原PO上司頓時鬆一口氣，但仍客套地指，「買單了？喂！我們請嘛！不行不行！你們是客人來著！當然我們公司給了！」。

飯局過後，原PO翌日回到公司，碰巧遇到前一晚沒有接電話的同事，就順便打聽，才得知對方故意沒有接聽，又透露上司其實「全身債」，曾向其他同事借錢，「有的沒還，有的還了一部分就沒下文」，即使公司容許員工就工作相關的飯局報帳，但上司往往在要求他們代墊後，以自己名義上報公司，獲退款卻沒有還給相關同事。原PO聽後大嚇一驚，還指「幸好我那張卡簽帳額真的不夠，才逃過買單的一劫」。

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文章授權轉載自《香港01》