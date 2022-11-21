上班不專注可以擊退Monday Blue！什麼是邊工作邊紓壓的「假期心態」？

摘要 1. 美國超過一半上班族，到年末都還沒使用雇主提供的假期。但，大腦需要休息、充電與反思，才有助於提升工作參與度和創造力、減輕壓力。 2. 《哈佛商業評論》作家懷丁（Melody Wilding）指出，藉由「假期心態」打造理想工作日，休息效果比真的去放假還要好。 3. 「假期心態」指的是忘記時間、擺脫焦慮，沉浸在當下。人們能藉由3方法培養——讓思緒漫遊、工作上創造娛樂、以及尋找心流狀態。

想到明天要上班，就覺得心好累嗎？工作，是否忙到讓你無法休假？

你不是唯一！美國超過一半上班族，到年末都還沒使用雇主提供的假期。但，員工休息不夠，除了會產生不再追求上進的「安靜離職」心態、逼走人才，對個人健康並造成負面影響。

這是因為，大腦需要精神修復（mental maintenance），包含休息、充電與反思。適時的休息，不只有助於提升工作參與度和創造力，也能降低罹患心臟疾病的風險、預防壓力荷爾蒙（皮質醇）過度分泌。

不過，就算沒有放假，其實平常上班日也能實現休息與紓壓！而秘訣，就是培養「假期心態」（vacation mindset）。

「假期心態」是什麼？正念專家、《少才是力量》一書作者巴伯塔（Leo Babauta）解釋，在這個狀態中，你只存在於當下。比起在意時間、擔心工作是否做對或有無完成，更重要的是，沉浸於現在做的任何事情。

《哈佛商業評論》作家，同時也是高階主管教練的懷丁（Melody Wilding）甚至指出，藉由「假期心態」打造理想工作日，休息效果比真的去放假還好。

以下分享3個方法，幫助想擺脫倦怠的上班族，培養「假期心態」。

一、讓大腦漫遊！用發散模式激盪創意

洗澡時，常常靈光乍現嗎？或者讓你想破頭的問題，休息幾天後，突然答案就呼之欲出？這不是偶然，因為這些時刻，你允許思緒漫遊，反而讓大腦建立起新的連結，激盪出充滿創造力的見解。

上班族整天忙著邏輯思考、分析、計算、制定戰略；但要釋放創新能量，反而是讓大腦進入休息時的「發散模式」（diffuse mode），意即天馬行空的思緒。

除了可藉由正念、自我反省，定期進入發散模式之外，團隊也可以一起畫出放射狀心智圖，腦力激盪可能的創新解決方法。

二、工作也俏皮！玩耍、微笑對抗壓力

英文有句俗諺：「只工作不玩耍，聰明孩子也會變傻。」（All work and no play makes Jack a dull boy.）大人也一樣，無聊又沉悶的職場，只會損害團隊的合作意識，也無法減輕壓力。

最簡單的方法，就是每次走進辦公室，就微笑！這個小小的舉動，經過科學證明，能釋放大腦中4種與快樂有關的激素，包含多巴胺、血清素、催產素、腦內啡，因此增加幸福感、對抗壓力，並減緩疼痛。

此外，全球頂尖設計公司IDEO研究發現，團體遊戲、原型實作、講故事、鼓勵運動的靈活工作場所，都能正向刺激實驗性與冒險精神，並培養員工的同理心。

三、進入心流狀態！開創不逃避的理想工作日

創新大師賽斯．高汀（Seth Godin）說：「與其盼望下次何時能放假，或許你應該打造一種不需要逃避的生活。」這提醒人們，想要擊退工作倦怠，不是被動等待幸福，而是主動創造理想的工作日樣貌。

為了實現心中的理想工作日，上班族可以自問：「哪些工作形式或樣貌，能使自己進入『心流狀態』（編按：指全神貫注時，感到渾然忘我的最佳境界）？」

例如，對一名20多歲的年輕攝影記者而言，「冒險」可能是工作的首要目標。在環遊世界、講述故事的過程，能夠全心投入其中；中年過後，或許往上擔任高管，改變出版物的內容方向，變成能激發最大成就感的使命。

「如果明天中樂透，我還是會想去上班」，曾於雅虎（Yahoo）、網飛（Netlfix）等知名企業擔任工程總監的麥斯威爾（Cynthia Maxwell）如此認為，這就是心流，比任何用金錢能買到的夢幻假期，都令她感到開心。

或許，此刻的你無法躺在沙灘上遠距工作，但仍然可以運用上述3種方法，培養「假期心態」，揮別Monday Blue！

資料來源：Business Insider、BetterUp、SCL Health

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